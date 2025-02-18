Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Carpa Commercial Viet Nam JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Xây dựng và triển khai mục tiêu kinh doanh/doanh thu theo tháng / quý / năm của hoạt động kinh doanh online

- Xây dựng chiến lược bán hàng online trên website và các nền tảng mạng xã hội như Facebook

- Quản lý, vận hành web và fanpage hiện tại của công ty

- Xây dựng phát triển các kênh bán hàng online trực tiếp mới

- Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược quảng cáo trả phí trên các kênh như Google, Facebook, Instagram, Zalo và các nền tảng khác nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh

- Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo : Đảm bảo hiệu suất tối ưu của các chiến dịch bằng cách theo dõi dữ liệu, phân tích và điều chỉnh các yếu tố quảng cáo như đối tượng, ngân sách, mẫu quảng cáo và vị trí hiển thị

- Xây dựng chiến lược bán hàng online trên nên tảng thương mại điện tử Shoppe, Lazada, Tiki, Tiktok…

- Xây dựng và vận hành hệ thống shop online trên các nên tảng thương mại điện tử

- Tối ưu hóa nội dung, sản phẩm và các chương trình khuyến mại quảng cáo trên các nền tẳng thương mại điện tử.

- Xây dựng ngân sách quảng cáo, bán hàng phục vụ mục tiêu doanh thu

- Quản lý hoạt động chăm sóc khách hàng / khách hàng tiềm năng đảm bảo tỉ lệ chuyển đổi đơn hàng đạt mục tiêu kinh doanh.