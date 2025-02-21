Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Cengroup làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Cengroup làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Cengroup
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Cengroup

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Cengroup

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Giảng dạy và đào tạo
• Xây dựng và giảng dạy các môn học liên quan đến Bất động sản (Kinh doanh Bất động sản, Định giá Bất động sản, Pháp luật Bất động sản, Marketing Bất động sản, Quản lý và Phát triển Dự án...).
• Thiết kế giáo trình, tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình đào tạo.
• Hướng dẫn sinh viên thực hành, làm bài tập nhóm, đồ án và luận văn tốt nghiệp.
• Tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề về thị trường bất động sản.
2. Nghiên cứu và cập nhật kiến thức
• Thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực bất động sản.
• Cập nhật xu hướng thị trường, pháp lý, công nghệ trong ngành bất động sản để nâng cao chất lượng giảng dạy.
3. Hỗ trợ và cố vấn sinh viên
• Hỗ trợ, tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.
• Kết nối sinh viên với các doanh nghiệp, tổ chức bất động sản để mở rộng cơ hội thực tập và việc làm.
4. Tham gia các hoạt động của nhà trường
• Tham gia vào công tác tổ chức sự kiện, hội thảo, hợp tác với doanh nghiệp.
• Tham gia các hoạt động đánh giá chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Cengroup Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cengroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cengroup

Cengroup

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

