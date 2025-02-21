Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh DMD LOGISTIC AND EXPRESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17 ngõ 3 ngách 1 Phạm Tuấn Tài , Phường Dịch Vọng Hậu , Quận Cầu Giấy , Hà Nội Cơ hội dành cho những chiến binh đam mê kinh doanh và kiếm thu nhập cao!, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Quản lý, dẫn dắt và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh đảm bảo đạt mục tiêu doanh số.

Lập kế hoạch kinh doanh, triển khai chiến lược bán hàng và phát triển thị trường.

Giám sát, đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, hỗ trợ chốt đơn khi cần.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên đã từng làm quản lý nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và lãnh đạo tốt

Khả năng chịu áp lực cao, linh hoạt trong xử lý công việc.

Tinh thần chủ động, trách nhiệm, khao khát phát triển bản thân.

Tại DMD LOGISTIC AND EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 50 triệu VND

Lương cứng: 8 - 12 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DMD LOGISTIC AND EXPRESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin