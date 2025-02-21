Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thu nhập = Lương cứng (10 - 15M) + % hoa hồng + thưởng - Được tham gia các khóa đào tạo về thương mại điện tử, Marketing online, phần mềm - Được hướng dẫn các kỹ năng tuyển dụng, đào tạo và tạo động lực cho đội nhóm - Được làm việc trong môi trường Start - up trẻ trung, năng động - Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành - Được review công việc, lương thưởng 1 - 2 lần/năm, nếu làm tốt sẽ được cân nhắc lên vị trí cao hơn. - Thưởng các ngày lễ Tết, sinh nhật,..., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐỘI NHÓM (60%)

+ Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn và quản lý nhân sự trong team

+ Phân bổ chỉ tiêu cho nhân sự và lên kế hoạch để đạt được mục tiêu doanh thu hàng tháng, quý, năm

+ Đốc thúc, giám sát nhân sự; đánh giá chất lượng và các vấn đề về nguồn data

+ Điều phối nhân sự hoàn thành các công việc, dự án được giao

+ Thực hiện báo cáo, lập kế hoạch theo tuần, tháng

– KINH DOANH PHẦN MỀM (40%)

+ Tư vấn - Hướng dẫn dùng thử - Chốt các dịch vụ/ sản phẩm của công ty

+ Triển khai, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước và sau bán để khách hàng ứng dụng sản phẩm vào vận hành kinh doanh hiệu quả

Yêu Cầu Công Việc

- Có đam mê, yêu thích công việc kinh doanh và mong muốn nâng cao kiến thức quản trị kinh doanh

- Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng, kỹ năng quản lý đội nhóm

- Có Laptop cá nhân và phương tiện đi lại để làm việc

- Độ tuổi: từ 24 tuổi - 28 tuổi

- Bằng cấp: Đại học/Cao đẳng

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

