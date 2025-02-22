Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Tinh Hoa (Hệ thông giáo dục VietElite) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: T2 – sáng T7, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh

Quản lý đội nhóm, điều phối giám sát và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh đảm bảo các mục tiêu doanh thu;

Xây dựng chiến lược kinh doanh, phân tích thị trường giáo dục, xác định cơ hội mới, xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn và ngắn hạn;

Giám sát và theo dõi tiến độ kinh doanh, phân tích kết quả và báo cáo cho ban giám đốc về tình trạng và kết quả đạt được;

Tìm kiếm và phát triển đối tác xây dựng mối quan hệ với trường học và tổ chức và các đơn vị liên quan đến phát triển thi trường;

Chăm sóc khách hàng xây dựng duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác chiến lược;

Đào tạo và phát triển nhân viên đảm bảo đội ngũ nhân viên đầy đủ kỹ năng để bán hàng và kiến thức sản phẩm được nâng cao.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh ưu tiên kinh nghiệm trong ngành giáo dục hoặc lĩnh vực liên quan.

Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành quản trị kinh doanh, Marketing, giáo dục hoặc ngành liên quan.

Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Có kiến thức chuyên về thị trường giáo dục và các sản phẩm trong ngành giáo dục.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Tinh Hoa (Hệ thông giáo dục VietElite) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Tinh Hoa (Hệ thông giáo dục VietElite)

