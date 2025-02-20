Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TROPICAL GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Từ 15M - 40M, Lương cứng + thưởng % hoa hồng; Môi trường làm sáng tạo, nhiệt huyết; được đào tạo về tư duy, kỹ năng phát triển năng lưc., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

• Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh

• Tuyển dụng, hướng dẫn và đào tạo nhân viên kinh doanh hiểu, nắm bắt được cơ chế chất lượng sản phẩm

• Quản lý, vận hành đội nhóm kinh doanh

• Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại là các KTS, Chủ đầu tư

• Lập báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, doanh số của phòng Kinh doanh

• Đề xuất nâng cao dịch vụ dựa trên phản hồi của khách hàng

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý đội nhóm.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh mảng thiết kế Cảnh quan;

- Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiền và có thái độ cầu tiến trong công việc;

- Nhanh nhẹn và linh hoạt, không ngại áp lực"

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TROPICAL GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 35 triệu VND

Lương cứng: 15 - 18 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TROPICAL GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin