Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN WAHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN WAHA
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN WAHA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cơ bản từ 10.000.000 – 15.000.000 đ/tháng + Thưởng Doanh số) Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty. Tháng lương 13, thưởng Lễ

- Tết. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật. Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Quản Lý & Triển Khai Hoạt Động Tư Vấn – Chốt Đơn
Quản lý và giám sát đội ngũ nhân viên sale online, đảm bảo hiệu suất tư vấn và chốt đơn.
Hướng dẫn, đào tạo nhân viên về kỹ năng bán hàng, xử lý từ chối và chăm sóc khách hàng.
Đặt mục tiêu doanh số cho team và đảm bảo đạt KPIs theo tuần/tháng.
Giám sát quy trình lên đơn, kiểm tra thông tin đơn hàng và hạn chế tình trạng đơn bị hủy.
Phối hợp với bộ phận kho vận để đảm bảo quy trình giao hàng nhanh chóng, chính xác.
Nắm Bắt Xu Hướng Tiêu Dùng & Đề Xuất Danh Mục Sản Phẩm Bán Hàng
Theo dõi xu hướng tiêu dùng, nhu cầu thị trường và insight khách hàng.
Đề xuất danh mục sản phẩm phù hợp để làm phễu bán hàng, tối ưu doanh thu.
Phối hợp với team Marketing để tạo nội dung quảng bá, livestream bán hàng.
Đưa ra chiến lược giá, chương trình ưu đãi, chính sách bán hàng để gia tăng tỷ lệ chuyển đổi.
2. Quản Lý Quy Trình Sale & Báo Cáo Hiệu Suất
Xây dựng và tối ưu quy trình bán hàng online từ tiếp cận khách hàng – tư vấn – chốt đơn – hậu mãi.
Theo dõi, phân tích hiệu suất làm việc của từng nhân viên trong team và có điều chỉnh kịp thời.
Báo cáo định kỳ doanh số, tỷ lệ chốt đơn, tỷ lệ hoàn hàng, đề xuất phương án cải thiện.
Hỗ trợ xử lý các tình huống khó với khách hàng, giữ chân khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh Nghiệm & Kỹ Năng Chuyên Môn:
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm Sale Online hoặc tương đương.
Hiểu biết về các nền tảng bán hàng online (Facebook, Shopee, TikTok, Website, Zalo...).
Kỹ năng tư vấn, chốt sale chuyên nghiệp, xử lý tình huống nhanh nhạy.
Có kinh nghiệm theo dõi xu hướng thị trường, nắm bắt tâm lý khách hàng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm chức năng.
2. Kỹ Năng Mềm:
Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo và thúc đẩy nhân viên đạt KPI.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Khả năng làm việc nhóm, phối hợp linh hoạt với các phòng ban.
Tinh thần chủ động, trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN WAHA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN WAHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN WAHA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 14 Đặng Thùy Trâm, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

