Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN WAHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

1. Quản Lý & Triển Khai Hoạt Động Tư Vấn – Chốt Đơn

Quản lý và giám sát đội ngũ nhân viên sale online, đảm bảo hiệu suất tư vấn và chốt đơn.

Hướng dẫn, đào tạo nhân viên về kỹ năng bán hàng, xử lý từ chối và chăm sóc khách hàng.

Đặt mục tiêu doanh số cho team và đảm bảo đạt KPIs theo tuần/tháng.

Giám sát quy trình lên đơn, kiểm tra thông tin đơn hàng và hạn chế tình trạng đơn bị hủy.

Phối hợp với bộ phận kho vận để đảm bảo quy trình giao hàng nhanh chóng, chính xác.

Nắm Bắt Xu Hướng Tiêu Dùng & Đề Xuất Danh Mục Sản Phẩm Bán Hàng

Theo dõi xu hướng tiêu dùng, nhu cầu thị trường và insight khách hàng.

Đề xuất danh mục sản phẩm phù hợp để làm phễu bán hàng, tối ưu doanh thu.

Phối hợp với team Marketing để tạo nội dung quảng bá, livestream bán hàng.

Đưa ra chiến lược giá, chương trình ưu đãi, chính sách bán hàng để gia tăng tỷ lệ chuyển đổi.

2. Quản Lý Quy Trình Sale & Báo Cáo Hiệu Suất

Xây dựng và tối ưu quy trình bán hàng online từ tiếp cận khách hàng – tư vấn – chốt đơn – hậu mãi.

Theo dõi, phân tích hiệu suất làm việc của từng nhân viên trong team và có điều chỉnh kịp thời.

Báo cáo định kỳ doanh số, tỷ lệ chốt đơn, tỷ lệ hoàn hàng, đề xuất phương án cải thiện.

Hỗ trợ xử lý các tình huống khó với khách hàng, giữ chân khách hàng tiềm năng.

1. Kinh Nghiệm & Kỹ Năng Chuyên Môn:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm Sale Online hoặc tương đương.

Hiểu biết về các nền tảng bán hàng online (Facebook, Shopee, TikTok, Website, Zalo...).

Kỹ năng tư vấn, chốt sale chuyên nghiệp, xử lý tình huống nhanh nhạy.

Có kinh nghiệm theo dõi xu hướng thị trường, nắm bắt tâm lý khách hàng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm chức năng.

2. Kỹ Năng Mềm:

Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo và thúc đẩy nhân viên đạt KPI.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc nhóm, phối hợp linh hoạt với các phòng ban.

Tinh thần chủ động, trách nhiệm cao trong công việc.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

