Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH WBS Training làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng 10 - 16 triệu tùy theo năng lực và kinh nghiệm + % Doanh số cá nhân và doanh số nhóm. Thưởng theo kết quả kinh doanh. Thưởng Lễ, Tết, hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH,… theo quy định. Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, thân thiện và sáng tạo. Cơ hội thăng tiến trong công việc., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh

1. Quản lý nhóm Kinh doanh - Marketing:

Xây dựng kế hoạch, phân công công việc và giao chỉ tiêu cho từng thành viên trong nhóm.

Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ các thành viên để đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Theo dõi, đánh giá và báo cáo hiệu quả kinh doanh của từng thành viên.

2. Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh:

Trực tiếp kinh doanh và bán hàng trên các nền tảng như Facebook, Tiktok,… để tạo ra doanh thu.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh để định hướng và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh nhằm tối đa hoá doanh thu và lợi nhuận.

Sử dụng được các công cụ và phần mềm quản lý khách hàng (CRM) để tối ưu hoá quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng.

3. Xây dựng và triển khai chiến lược marketing:

Xây dựng kế hoạch marketing tổng thể, bao gồm các hoạt động quảng bá, truyền thông và xây dựng thương hiệu.

Triển khai các chiến dịch marketing trên các kênh khác nhau (online và offline).

Quản lý ngân sách marketing và đo lường hiệu quả của các chiến dịch.

4. Quản lý mối quan hệ với khách hàng:

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại.

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới đối tác, khách hàng mới.

Giải quyết các vấn đề và khiếu nại của khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kiến thức về marketing, bán hàng, quản lý và lãnh đạo.

Kỹ năng:

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều phối nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

Có kỹ năng sử dụng các công cụ marketing và bán hàng (CRM, Google Analytics, Facebook Ads...) là một lợi thế.

Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và marketing, đặc biệt là ở vị trí quản lý nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh giáo dục.

Tại Công ty TNHH WBS Training Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WBS Training

