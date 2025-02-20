Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MAKAWA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Vai trò và mục đích công việc:

1. Đảm bảo công ty trúng thầu các dự án có chất lượng, hiệu quả

2. Quản lý và điều hành hoạt động đấu thầu, bao gồm các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các ngân sách khác

3. Nâng cao uy tín và vị thế công ty

4. Đem lại doanh thu, tạo đà cho sự phát triển bền vững

5. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các chủ đầu tư, đối tác, nhà cung cấp và các bên liên quan.

Trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể:

1 Quản lý và điều hành hoạt động Đấu thầu

- Xây dựng và triển khai chiến lược đấu thầu của công ty

- Điều phối các hoạt động liên quan đến đấu thầu

- Quản lý, phát triển năng lực đội ngũ nhân viên.

2 Phân tích và đánh giá

- Nghiên cứu và phân tích các dự án tiềm năng, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của dự án

- Phân tích các yêu cầu của chủ đầu tư, các điều khoản trong hồ sơ mời thầu để đưa ra các quyết định đấu thầu hợp lý.

3 Lập hồ sơ dự thầu