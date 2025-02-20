Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MAKAWA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MAKAWA
- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà Audi, số 8 Phạm Hùng
- Nam Từ Liêm
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Vai trò và mục đích công việc:
1. Đảm bảo công ty trúng thầu các dự án có chất lượng, hiệu quả
2. Quản lý và điều hành hoạt động đấu thầu, bao gồm các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các ngân sách khác
3. Nâng cao uy tín và vị thế công ty
4. Đem lại doanh thu, tạo đà cho sự phát triển bền vững
5. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các chủ đầu tư, đối tác, nhà cung cấp và các bên liên quan.
Trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể:
1 Quản lý và điều hành hoạt động Đấu thầu
- Xây dựng và triển khai chiến lược đấu thầu của công ty
- Điều phối các hoạt động liên quan đến đấu thầu
- Quản lý, phát triển năng lực đội ngũ nhân viên.
2 Phân tích và đánh giá
- Nghiên cứu và phân tích các dự án tiềm năng, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của dự án
- Phân tích các yêu cầu của chủ đầu tư, các điều khoản trong hồ sơ mời thầu để đưa ra các quyết định đấu thầu hợp lý.
3 Lập hồ sơ dự thầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MAKAWA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MAKAWA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI