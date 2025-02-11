Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Seiwa Kaiun International Freight Viet Nam Co., Ltd., làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Nội dung công việc:

- Xử lý các lô hàng nhập khẩu hoặc lô hàng xuất khẩu bao gồm vận chuyển đường biển hoặc đường hàng không.

- Làm thông báo hàng đến, gửi thông báo trước cho đại lý ở nước ngoài.

- Sắp xếp vận tải đường bộ nội địa và nhận đặt chỗ từ tàu vận chuyển.

- Phát hành vận đơn theo hệ thống.

- Phát triển và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp như hãng hàng không, hãng tàu, đại lý nước ngoài.

- Các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Required tasks:

- Handling import shipment or export shipment including sea shipment or air shipment.

- Making arrival notice, send pre-alert for overseas agent.

- Arrange inland trucking and get the booking from shipping liner.

- Issue Bill of lading by system.

- Develop and maintain relationships with vendors such as airlines, shipping lines, overseas agents.

- Other tasks assigned by General Manager.