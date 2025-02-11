Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Seiwa Kaiun International Freight Viet Nam Co., Ltd., làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Seiwa Kaiun International Freight Viet Nam Co., Ltd.,
- Hồ Chí Minh: Tầng 5B, số 78
- 80 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Nội dung công việc:
Nội dung công việc
- Xử lý các lô hàng nhập khẩu hoặc lô hàng xuất khẩu bao gồm vận chuyển đường biển hoặc đường hàng không.
- Làm thông báo hàng đến, gửi thông báo trước cho đại lý ở nước ngoài.
- Sắp xếp vận tải đường bộ nội địa và nhận đặt chỗ từ tàu vận chuyển.
- Phát hành vận đơn theo hệ thống.
- Phát triển và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp như hãng hàng không, hãng tàu, đại lý nước ngoài.
- Các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
Required tasks:
Required tasks
:
- Handling import shipment or export shipment including sea shipment or air shipment.
- Making arrival notice, send pre-alert for overseas agent.
- Arrange inland trucking and get the booking from shipping liner.
- Issue Bill of lading by system.
- Develop and maintain relationships with vendors such as airlines, shipping lines, overseas agents.
- Other tasks assigned by General Manager.
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Seiwa Kaiun International Freight Viet Nam Co., Ltd., Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Seiwa Kaiun International Freight Viet Nam Co., Ltd.,
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
