Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH HÀ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH HÀ THIÊN BẢO
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH HÀ THIÊN BẢO

Marketing Director

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại CÔNG TY TNHH HÀ THIÊN BẢO

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Chung cư Kim Tâm hải, 27 Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phát triển chiến lược marketing
Xây dựng kế hoạch marketing dài hạn và ngắn hạn cho sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, nghiên cứu thị trường và các xu hướng tiêu dùng để đưa ra chiến lược tối ưu.
Xây dựng các chiến lược tiếp thị tích hợp, bao gồm Marketing Online (Facebook, Youtube, Tiktok, Zalo OA....) và Offline.
Quản lý và phát triển đội ngũ marketing
Lãnh đạo, đào tạo và quản lý đội ngũ marketing (bao gồm các nhóm truyền thông, quảng cáo, sáng tạo nội dung, nghiên cứu thị trường...).
Đảm bảo các mục tiêu marketing được hoàn thành đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.
Xây dựng các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng cho các thành viên trong nhóm.
Quản lý ngân sách và tài chính
Lập và quản lý ngân sách marketing hàng năm, giám sát chi tiêu để đảm bảo hiệu quả chi phí.
Đảm bảo các chiến dịch marketing được triển khai đúng kế hoạch, không vượt quá ngân sách đã đề ra.
Phân tích và báo cáo hiệu quả chiến dịch
Theo dõi, phân tích và đánh giá kết quả của các chiến dịch marketing.
Đưa ra các báo cáo định kỳ về hiệu quả chiến lược marketing với Ban Giám Đốc.
Sử dụng công cụ phân tích dữ liệu (Google Analytics, Facebook Insights, v.v.) để đo lường hiệu quả các chiến dịch.
Phát triển thương hiệu
Tạo dựng và bảo vệ hình ảnh, giá trị thương hiệu của công ty.
Triển khai các chiến dịch PR, truyền thông xã hội để nâng cao nhận thức và độ nhận diện thương hiệu.
Đảm bảo thông điệp của thương hiệu nhất quán trên tất cả các nền tảng.
Mối quan hệ đối tác và khách hàng
Thiết lập và duy trì các mối quan hệ đối tác chiến lược (đối tác truyền thông, các công ty quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ...).
Phối hợp với các phòng ban khác để tối ưu hóa các chiến dịch và đạt được mục tiêu chung.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, đặc biệt là tại các vị trí quản lý marketing hoặc các vị trí tương đương.
Kinh nghiệm xây dựng và triển khai chiến lược marketing toàn diện cho các công ty/brand.
Kinh nghiệm làm việc trong môi trường chuyển đổi số, marketing trực tuyến (digital marketing) là một lợi thế.
Trình độ học vấn
Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan.
Chứng chỉ về Digital Marketing (Google Ads, Facebook Ads, SEO/SEM, v.v.) là một điểm cộng.
Kỹ năng và phẩm chất
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Khả năng phân tích, nghiên cứu thị trường và khách hàng.
Thành thạo các công cụ marketing online (Google Analytics, Facebook Ads, SEO/SEM, Email Marketing, CRM, v.v.)
Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
Sáng tạo, chủ động, có tầm nhìn chiến lược và khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH HÀ THIÊN BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh, theo năng lực và kinh nghiệm.
Mức lương
Thưởng: Thưởng hiệu quả công việc, thưởng cuối năm.
Thưởng
Chế độ bảo hiểm: Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
Chế độ bảo hiểm
Phúc lợi khác
Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ mát hàng năm.
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo.
Hỗ trợ chổ ở (ở tại biệt thự của công ty)
Hỗ trợ phương tiện đi lại (xe máy, ô tô)
Cơ hội thăng tiến
Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng và thăng tiến trong công ty.
Làm việc với các lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, tạo cơ hội học hỏi và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀ THIÊN BẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HÀ THIÊN BẢO

CÔNG TY TNHH HÀ THIÊN BẢO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự A1, Kim Tâm Hải (27 Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

