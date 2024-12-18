Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Bánh Đồng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 77 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng và triển khai chiến lược marketing:

+ Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và hành vi của khách hàng.

+ Lập kế hoạch marketing tổng thể, bao gồm các hoạt động như: quảng cáo, khuyến mãi, truyền thông, sự kiện, quan hệ công chúng.

+ Phân bổ ngân sách marketing hiệu quả.

- Quản lý thương hiệu:

+ Xây dựng và phát triển thương hiệu của DOTICOM

+ Xây dựng nhận diện thương hiệu mạnh mẽ và nhất quán trên mọi kênh truyền thông.

- Quản lý đội ngũ:

+ Phân công công việc, theo dõi và đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên.

+ Xây dựng một môi trường làm việc năng động và sáng tạo.

- Đo lường và đánh giá hiệu quả:

+ Thiết lập các chỉ số đo lường hiệu quả marketing (KPI).

+ Thu thập và phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing.

+ Điều chỉnh chiến lược marketing dựa trên kết quả đánh giá.

+ Tạo dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác truyền thông và quảng cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 30 đến 45 tuổi.

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Marketing...

- Vi tính: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, có sức thuyết phục tốt

- Kỹ năng tổ chức và điều phối các chương trình, chiến dịch Marketing

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, trong đó có 2 năm kinh nghiệm quản lý.

- Có kiến thức chuyên môn về các lĩnh vực Marketing như: Quảng cáo, khuyến mãi, PR, Marketing kỹ thuật số...

- Có khả năng phân tích dữ liệu và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.

- Có khả năng chịu áp lực cao và hoàn thành tốt công việc được giao.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm ngành kinh doanh thực phẩm và đồ uống.

Tại Công ty Bánh Đồng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

- Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bánh Đồng Tiến

