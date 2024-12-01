Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty TNHH XNK Thiết Bị Thông Minh Bến Tre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công Ty TNHH XNK Thiết Bị Thông Minh Bến Tre
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phường 4, Giải Phóng, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Quản lý công việc và đội ngũ:
2. Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing:
3. Quản lý và phát triển thương hiệu, Phát triển kênh tiếp thị:
4. Quản lý ngân sách:
5. Phân tích và báo cáo:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Yêu cầu chung
2. Yêu cầu về phẩm chất
3. Yêu cầu khác
2. Yêu cầu về phẩm chất
3. Yêu cầu khác
Tại Công Ty TNHH XNK Thiết Bị Thông Minh Bến Tre Thì Được Hưởng Những Gì
+ Thu nhập thoả thuận tùy theo năng lực
+ Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả công việc.
+ Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi, phát triển bản thân.
+ Là môi trường thuận lợi để học tập trao dồi các kỹ năng mềm (giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề trong môi trường thực tế, làm việc nhóm,...).
+ Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách về (BHXH, hiếu, hỉ, phép năm ... ) theo Luật lao động hiện hành.
+ Chính sách mua hàng nội bộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH XNK Thiết Bị Thông Minh Bến Tre
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
