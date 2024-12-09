Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 157 Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Hoạch định chiến lược, lập kế hoạch marketing phát triển thương hiệu cho các sản phẩm kinh doanh của Công ty;
Xây dựng đội ngũ marketing phát triển;
Tổ chức các hội nghị, event trong nội bộ công ty và với đối tác;
Quản lý Website, Fanpage;
Chạy quảng cáo marketing trên các nền tảng mạng xã hội;

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể nhận việc trước hoặc sau Tết (Ưu tiên ứng viên ứng tuyển trước);
Nam / Nữ Tốt nghiệp từ Đại Học trở lên chuyên ngành Marketing, Kinh tế,..;
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí Trưởng phòng Marketing;
Có kiến thức và hiểu biết về thị trường mỹ phẩm, dược phẩm, chăm sóc sức khoẻ,..là 1 lợi thế;
Hiểu biết về các kênh Digital Marketing, Content Marketing..;
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
Khả năng sáng tạo và lên ý tưởng cho các chương trình truyền thông, quảng cáo và phát triển thương hiệu cho công ty;
Tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao;
Năng động, nhạy bén, sáng tạo trong công việc;

Tại CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20 triệu - 25 triệu (Thoả thuận theo năng lực);
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ thứ 7, chủ nhật);
Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện;
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành của công ty;
Công việc ổn định lâu dài, cơ hội phát triển, thăng tiến sự nghiệp;
Team building: 2 - 4 lần/ năm, du lịch trong và ngoài nước;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 157 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

