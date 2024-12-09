Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 157 Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Hoạch định chiến lược, lập kế hoạch marketing phát triển thương hiệu cho các sản phẩm kinh doanh của Công ty;

Xây dựng đội ngũ marketing phát triển;

Tổ chức các hội nghị, event trong nội bộ công ty và với đối tác;

Quản lý Website, Fanpage;

Chạy quảng cáo marketing trên các nền tảng mạng xã hội;

Có thể nhận việc trước hoặc sau Tết (Ưu tiên ứng viên ứng tuyển trước);

Nam / Nữ Tốt nghiệp từ Đại Học trở lên chuyên ngành Marketing, Kinh tế,..;

Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí Trưởng phòng Marketing;

Có kiến thức và hiểu biết về thị trường mỹ phẩm, dược phẩm, chăm sóc sức khoẻ,..là 1 lợi thế;

Hiểu biết về các kênh Digital Marketing, Content Marketing..;

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

Khả năng sáng tạo và lên ý tưởng cho các chương trình truyền thông, quảng cáo và phát triển thương hiệu cho công ty;

Tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao;

Năng động, nhạy bén, sáng tạo trong công việc;

Tại CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20 triệu - 25 triệu (Thoả thuận theo năng lực);

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ thứ 7, chủ nhật);

Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện;

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành của công ty;

Công việc ổn định lâu dài, cơ hội phát triển, thăng tiến sự nghiệp;

Team building: 2 - 4 lần/ năm, du lịch trong và ngoài nước;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM

