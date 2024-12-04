Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG

Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 55 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

Phát triển Thương Hiệu & Marketing
Phát triển và thực hiện các kế hoạch marketing nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu trong ngành thang máy.
Quản lý và củng cố vị trí thương hiệu của công ty thông qua các kênh marketing khác nhau, bao gồm mạng xã hội, PR và sự kiện quy mô nhỏ.
Giám sát việc tạo nội dung hấp dẫn phù hợp với nhận diện thương hiệu của công ty và thu hút đối tượng mục tiêu.
Marketing Hiệu Suất & Tìm Kiếm Khách Hàng Tiềm Năng
Triển khai các chiến dịch marketing dựa trên dữ liệu để tạo ra khách hàng tiềm năng chất lượng cao trong B2B, B2C.
Quản lý các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số (Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn, Tiktok Ads,...) để đạt được kết quả có thể đo lường.
Phân tích và tối ưu hóa các kênh marketing để tối đa hóa ROI và đạt được mục tiêu hiệu quả.
Quản Lý Nhóm
Dẫn dắt và cố vấn đội ngũ 3-5 nhân viên marketing, đảm bảo hiệu suất cao và phát triển chuyên môn.
Phân công nhiệm vụ và giám sát tiến độ của nhóm để đảm bảo hoàn thành đúng hạn các dự án marketing.
Hợp Tác & Giao Tiếp
Làm việc chặt chẽ với các đội ngũ bán hàng để đảm bảo các chiến dịch marketing phù hợp với mục tiêu kinh doanh và hỗ trợ chuyển đổi khách hàng tiềm năng.
Duy trì mối quan hệ với các đối tác bên ngoài, nhà cung cấp và các bên liên quan để thực hiện các mục tiêu marketing hiệu quả.
Báo Cáo & Phân Tích
Theo dõi các KPI marketing và chuẩn bị báo cáo hiệu suất cho ban quản lý.
Sử dụng các công cụ phân tích để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch và điều chỉnh chiến lược nếu cần.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh tế.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing. Tập trung vào sản phẩm và dịch vụ B2B là một lợi thế.
Có kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu và marketing hiệu suất là yêu cầu bắt buộc.
Sử dụng thành thạo tiếng Việt và tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : thỏa thuận theo năng lực
Thưởng tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng các ngày lễ tết... đầy đủ theo quy định
Tham gia đóng BHXH đầy đủ
Làm việc trong môi trường thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến, Gắn bó lâu dài
Các chế độ phúc lợi khác: đầy đủ theo quy định
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Du lịch nghỉ mát hằng năm với công ty
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THANG MÁY SANYO MINH LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2-4-6 Đường C, KCN Tân tạo, Q.Bình Tân, Tp.HCM

