Tuyển Trưởng phòng tài chính Samsung Electronics HCMC CE Complex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Kiểm tra chứng từ thanh toán tài sản cố định & chi phí liên quan( tất cả chi phí AP/ AR của công ty

- Quy định & thực hiện tính khấu hao tài sản cố định

- Quản lý chu kỳ sử dụng tài sản cố định đến khi Bán/Hủy

- Kiểm kê tài sản cố định định kỳ

- Rà soát và cải tiến quy trình quản lý cần thiết về các khoản thu chi, tài sản cố định, hàng tồn kho

- Rà soát, đối chiếu các nghiệp vụ kế toán đảm bảo hạch toán chính xác, đầy đủ và đúng thời điểm

- Thực hiện lịch đóng sổ các nghiệp vụ về kế toán hàng tháng/hàng năm

- Hỗ trợ các bộ phận trong việc tuân thủ quy định và quy trình

- Kiểm tra các quy trình nội bộ theo yêu cầu từ tập đoàn & kiểm toán