Tuyển Trưởng phòng tài chính Samsung Electronics HCMC CE Complex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Samsung Electronics HCMC CE Complex
- Hồ Chí Minh: Lot I
- 11, Road D2, Saigon Hi
- Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Thu Duc City
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra chứng từ thanh toán tài sản cố định & chi phí liên quan( tất cả chi phí AP/ AR của công ty
tài sản cố định & chi phí liên quan( tất cả chi phí AP/ AR của công ty
- Quy định & thực hiện tính khấu hao tài sản cố định
- Quản lý chu kỳ sử dụng tài sản cố định đến khi Bán/Hủy
- Kiểm kê tài sản cố định định kỳ
- Rà soát và cải tiến quy trình quản lý cần thiết về các khoản thu chi, tài sản cố định, hàng tồn kho
- Rà soát, đối chiếu các nghiệp vụ kế toán đảm bảo hạch toán chính xác, đầy đủ và đúng thời điểm
- Thực hiện lịch đóng sổ các nghiệp vụ về kế toán hàng tháng/hàng năm
- Hỗ trợ các bộ phận trong việc tuân thủ quy định và quy trình
- Kiểm tra các quy trình nội bộ theo yêu cầu từ tập đoàn & kiểm toán
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Samsung Electronics HCMC CE Complex Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Samsung Electronics HCMC CE Complex
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI