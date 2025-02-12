Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty TNHH MAXWELL Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công ty TNHH MAXWELL Logistics
- Hồ Chí Minh: 51 Thép Mới, Phường 12, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi
Lập phiếu thu, chi, báo nợ, báo có để làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi tiền mặt và ngân hàng.
Kiểm tra đối chiếu và thu hồi công nợ với khách hàng trong nước
Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu và phải trả theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời.
Báo cáo profit giữa tháng và hàng tháng cho ban lãnh đạo
Thực hiện các phần hành kế toán, hoàn thiện các chứng từ sổ sách
Kiêm vị trí ADMIN ( Hành chính nhân sự, VPP, BHXH, quản lý văn phòng…)
Xuất hóa đơn
Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 1 năm, có kinh nghiệm trong ngành Xuất Nhập Khẩu là một lợi thế
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng trở lên liên quan đến chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán…
Tại Công ty TNHH MAXWELL Logistics Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MAXWELL Logistics
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
