Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty TNHH MAXWELL Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty TNHH MAXWELL Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MAXWELL Logistics
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty TNHH MAXWELL Logistics

Trưởng phòng tài chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công ty TNHH MAXWELL Logistics

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 51 Thép Mới, Phường 12, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

 Kiểm tra chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi
 Lập phiếu thu, chi, báo nợ, báo có để làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi tiền mặt và ngân hàng.
 Kiểm tra đối chiếu và thu hồi công nợ với khách hàng trong nước
 Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu và phải trả theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời.
 Báo cáo profit giữa tháng và hàng tháng cho ban lãnh đạo
 Thực hiện các phần hành kế toán, hoàn thiện các chứng từ sổ sách
 Kiêm vị trí ADMIN ( Hành chính nhân sự, VPP, BHXH, quản lý văn phòng…)
 Xuất hóa đơn
 Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 Kinh nghiệm: 1 năm, có kinh nghiệm trong ngành Xuất Nhập Khẩu là một lợi thế
 Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng trở lên liên quan đến chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán…

Tại Công ty TNHH MAXWELL Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MAXWELL Logistics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MAXWELL Logistics

Công ty TNHH MAXWELL Logistics

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty TNHH MAXWELL Logistics

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-tai-chinh-thu-nhap-thuong-luong-tai-ho-chi-minh-job315563
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH SDS Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TM XD Diệu Long
Tuyển Trưởng phòng tài chính Cty TNHH TM XD Diệu Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 15 USD
Cty TNHH TM XD Diệu Long
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 900 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Tuyển Trưởng phòng tài chính Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pegasus International College
Tuyển Trưởng phòng tài chính Pegasus International College làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Pegasus International College
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mecsu
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty cổ phần Mecsu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Mecsu
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng tài chính Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 9 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH SDS Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TM XD Diệu Long
Tuyển Trưởng phòng tài chính Cty TNHH TM XD Diệu Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 15 USD
Cty TNHH TM XD Diệu Long
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 900 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Tuyển Trưởng phòng tài chính Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pegasus International College
Tuyển Trưởng phòng tài chính Pegasus International College làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Pegasus International College
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mecsu
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty cổ phần Mecsu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Mecsu
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng tài chính Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 9 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng tài chính Mitsubishi Elevator Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Mitsubishi Elevator Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoa SEN Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoa SEN Vàng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG KHÔNG GIAN MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG KHÔNG GIAN MỞ
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Momentum Industrial (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Momentum Industrial (Vietnam) Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính VNDirect làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VNDirect
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,600 - 2,400 USD Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
1,600 - 2,400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM )
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH SOKO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH WUKONG- ECOGREEN QUẬN 7 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH WUKONG- ECOGREEN QUẬN 7
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 - CTCP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 - CTCP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Unios Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Unios Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH MTV Vinschool làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD Công Ty TNHH MTV Vinschool
Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Intech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Intech
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Ampersand Management làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ampersand Management
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG KHÔNG GIAN MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG KHÔNG GIAN MỞ
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Bao Bì Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Bao Bì Hoa Sen
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Gia
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Trung Thuy Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 24 USD Trung Thuy Group
2 - 24 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 - CTCP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 - CTCP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần VHG Living Furniture làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần VHG Living Furniture
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Intech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Intech
1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm