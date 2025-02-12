Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty TNHH MAXWELL Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

 Kiểm tra chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi

 Lập phiếu thu, chi, báo nợ, báo có để làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi tiền mặt và ngân hàng.

 Kiểm tra đối chiếu và thu hồi công nợ với khách hàng trong nước

 Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu và phải trả theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời.

 Báo cáo profit giữa tháng và hàng tháng cho ban lãnh đạo

 Thực hiện các phần hành kế toán, hoàn thiện các chứng từ sổ sách

 Kiêm vị trí ADMIN ( Hành chính nhân sự, VPP, BHXH, quản lý văn phòng…)

 Xuất hóa đơn

 Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.