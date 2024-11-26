Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 60C Trường Sơn, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Phát triển game 2D/3D trên nền tảng unity
Làm công việc hấp dẫn, thú vị, luôn được sáng tạo.
Tham gia các dự án về game. Dev bằng Unity và các phần mềm lập trình khác.
Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu game: animation, UI, UX...
Đóng góp ý tưởng nội dung công việc
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Toán Tin
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc với Unity
Có tư duy lập trình và tư duy hệ thống tốt.
Có kiến thức tốt về thuật toán, cấu trúc dữ liệu và lập trình hướng đối tượng.
Thích chơi game, đam mê phát triển game đặc biệt là game di động.
Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật
Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng
Mức lương thỏa thuận: 15-20 triệu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
