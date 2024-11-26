Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60C Trường Sơn, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phát triển game 2D/3D trên nền tảng unity

Làm công việc hấp dẫn, thú vị, luôn được sáng tạo.

Tham gia các dự án về game. Dev bằng Unity và các phần mềm lập trình khác.

Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu game: animation, UI, UX...

Đóng góp ý tưởng nội dung công việc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Toán Tin

Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc với Unity

Có tư duy lập trình và tư duy hệ thống tốt.

Có kiến thức tốt về thuật toán, cấu trúc dữ liệu và lập trình hướng đối tượng.

Thích chơi game, đam mê phát triển game đặc biệt là game di động.

Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật

Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng

Mức lương thỏa thuận: 15-20 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE

