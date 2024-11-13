Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: DD14 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Phối hợp cùng các bộ phận liên quan để lên ý tưởng sáng tạo nội dung, kịch bản video, hình ảnh
Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm, các clip review sản phẩm
Quay và chỉnh sửa video review sản phẩm cơ bản
Thực hiện đa dạng các thể loại: short clip Tiktok,...
Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch. Quản lý tốt chất lượng công việc
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ( đã từng quay dựng video review sản phẩm, Tiktok cơ bản)
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Sử dụng các công cụ, phần mềm dựng phim, máy quay, đèn,...
Khả năng tư duy logic tốt, cẩn thận, tỉ mỉ
Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effect, Capcut…
Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyển tải ý tưởng
Ưu tiên ứng viên đã từng làm qua công ty thương mại điện tử

Tại CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10-13M (tùy kinh nghiệm và khả năng làm việc) + Phụ Cấp (45k/ngày)
Được cung cấp thiết bị làm việc.
Cơ hội làm việc ổn định, lâu dài, Phát triển lên Leader Media
BHXH, nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: DD14 Bach Ma Street, Ward 15, District 10, HCM City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

