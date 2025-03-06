Tuyển Video Editor Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

EDIT VIDEO:

Thực hiện quay dựng cơ bản theo kế hoạch các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm & xử lý video phục vụ cho các mặt hàng tại công ty;

Edit các short video kế hoạch theo ngày, tuần, tháng;

Thực hiện các hiệu ứng chuyển cảnh mượt hợp xu thế, âm thanh sound meme bắt được trend, hình ảnh nét, thực tế...

PHỐI HỢP TEAM:

Đóng góp ý kiến cho mỗi source video, phối hợp cùng content social;

Bổ sung ý tưởng sản xuất, triển khai dựng các video phục vụ các chiến dịch truyền thông trên nhiều nền tảng online khác nhau (Fanpage: video và reel time , Tiktok, Youtube...);

Nắm bắt, thấu hiểu, sản xuất và tạo dựng video có nội dung truyền tải thông điệp thương hiệu và chiến dịch quảng cáo hiệu quả và sáng tạo.

NHIỆM VỤ KHÁC:

Hỗ trợ các hoạt động marketing và truyền thông của công ty;

Hỗ trợ các mục tiêu chung của công ty theo yêu cầu của cấp trên;

Tham gia các sự kiện Công ty tổ chức.

Thiết kế cơ bản các ấn phẩm: banner, poster, …

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KINH NGHIỆM:

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm. Đã làm trong lĩnh vực FnB là điểm cộng;

KỸ NĂNG:

Thành thạo các công cụ dựng phim: Pr/Capcut, After Effect. Biết sử dụng mở rộng các công cụ Adobe là một lợi thế;

Biết quay và chụp hình cơ bản;

Sáng tạo, có kinh nghiệm làm Vlog, Short Video;

Teamwork tốt.

TỐ CHẤT:

Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế;

Am hiểu về các thiết bị quay phim.

Tại Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP:

Lương cơ bản : từ 15.000.000 VNĐ/tháng + thưởng KPI;

Thưởng tháng/ quý/ năm: Theo hiệu quả công việc và hoạt động kinh doanh của công ty.

CHÍNH SÁCH KHÁC:

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, có cơ hội thăng tiến;

Được mua sản phẩm theo chính sách nhân viên công ty;

Được tham gia các hoạt động công ty: nghỉ mát, Teambuiling, đào tạo...;

Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...);

Được hỗ trợ ăn trưa;

Trang thiết bị được cấp phát (theo vị trí)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin