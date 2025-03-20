Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Phúc Khang Building, 140/1 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản Lý Kênh Truyền Thông Xã Hội: YouTube / Facebook / TikTok / Các nền tảng khác (nếu có)

Quản lý các kênh truyền thông với vai trò thành viên của đội ngũ sáng tạo.

Thực hiện nội dung hóa địa phương (video localization) bằng công cụ AI hoặc cùng đội nhóm.

Nghiên cứu hoạt động và thông tin của đối thủ cạnh tranh.

Chỉnh sửa Video: Thực hiện chỉnh sửa video theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng tốt hơn và tối ưu thời gian chỉnh sửa. (Nội dung bao gồm phim, phim truyền hình, chương trình thực tế, nội dung quay tại hiện trường hàng ngày và các nội dung khác.)

Tham gia sự kiện & quay bằng điện thoại: họp báo, cinetour hoặc các sự kiện khác theo yêu cầu của đội ngũ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của đội ngũ.

Tham gia các cuộc họp hàng tuần tại văn phòng.

Có mặt tại văn phòng khi được đội ngũ yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực biên tập dàn dựng video.

Sáng tạo, liên tục cập nhật các hiệu ứng và hoạt ảnh mới, hợp xu hướng

Có thể xử lý toàn bộ quá trình sản xuất video, từ lập kế hoạch đến thực hiện

Có tư duy cởi mở và sáng tạo, luôn cập nhật xu hướng, sáng tạo, có tư duy thẩm mỹ tốt về hình ảnh, đồ họa, chuyển động, cắt cảnh, bố cục.

Làm việc được dưới áp lực cao

Luôn tự nâng cao tiêu chuẩn đối với các sản phẩm;

Yêu thích Điện ảnh và Giải trí là một lợi thế

Có trách nhiệm cao, cầu tiến trong công việc, hòa đồng, chịu khó chia sẻ và học hỏi.

Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Được đào tạo để nắm bắt, chủ động và thăng tiến trong công việc

Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau…

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.

Có nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO

