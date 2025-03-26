Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần tập đoàn Y khoa Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty Cổ phần tập đoàn Y khoa Sài Gòn
- Hồ Chí Minh: 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch sản xuất, kịch bản hình ảnh cho các video truyền thông, quảng cáo của MSG
Phối hợp cùng các agency trong việc quay dựng, sản xuất video (Briefing, lên kế hoạch, giám sát thực hiện, góp ý hậu kỳ hoàn thiện sản phẩm)
Đối với các dự án video truyền thông nội bộ: chủ động lên kế hoạch, thực hiện quay dựng và sản xuất hậu kỳ
Thực hiện chỉnh sửa video (cắt ghép, tạo hiệu ứng, hiệu ứng âm thanh, đồ họa…) cho các video truyền thông, quảng cáo của MSG
Hỗ trợ các công việc liên quan đến graphic designer và sáng tạo khác theo phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm xây dựng video truyền thông, quảng cáo. Bao gồm: Lên ý tưởng và kịch bản, Tổ chức quay (tự thực hiện, phối hợp cùng agency), Dựng video hoàn thiện
Lên ý tưởng và kịch bản xây dựng video
Kỹ năng sử dụng máy quay
Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa, biên tập Video: Premiere, After Effect, Video Encoder, Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Adobe Premier, Dreamweaver
Có khả năng thiết kế graphic là lợi thế
Sáng tạo và nắm bắt các xu thế mới nhanh
Nhạy bén, tinh tế trong việc kết hợp hình ảnh, âm thanh, màu sắc
Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp cùng agency và bệnh viện
Tại Công ty Cổ phần tập đoàn Y khoa Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách phúc lợi tốt
Team building, đào tạo
Được đào tạo nâng cao các kỹ năng chuyên môn
Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ tết, team building, sinh nhật…theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của công ty.
Tham gia Bảo hiểm sức khoẻ 24h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tập đoàn Y khoa Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI