Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần tập đoàn Y khoa Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Lên kế hoạch sản xuất, kịch bản hình ảnh cho các video truyền thông, quảng cáo của MSG

Phối hợp cùng các agency trong việc quay dựng, sản xuất video (Briefing, lên kế hoạch, giám sát thực hiện, góp ý hậu kỳ hoàn thiện sản phẩm)

Đối với các dự án video truyền thông nội bộ: chủ động lên kế hoạch, thực hiện quay dựng và sản xuất hậu kỳ

Thực hiện chỉnh sửa video (cắt ghép, tạo hiệu ứng, hiệu ứng âm thanh, đồ họa…) cho các video truyền thông, quảng cáo của MSG

Hỗ trợ các công việc liên quan đến graphic designer và sáng tạo khác theo phân công của quản lý trực tiếp

Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế, quay dựng hoặc các ngành có liên quan

Kinh nghiệm xây dựng video truyền thông, quảng cáo. Bao gồm: Lên ý tưởng và kịch bản, Tổ chức quay (tự thực hiện, phối hợp cùng agency), Dựng video hoàn thiện

Lên ý tưởng và kịch bản xây dựng video

Kỹ năng sử dụng máy quay

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa, biên tập Video: Premiere, After Effect, Video Encoder, Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Adobe Premier, Dreamweaver

Có khả năng thiết kế graphic là lợi thế

Sáng tạo và nắm bắt các xu thế mới nhanh

Nhạy bén, tinh tế trong việc kết hợp hình ảnh, âm thanh, màu sắc

Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp cùng agency và bệnh viện

Lương, thưởng tốt (Lương tháng 13, lương doanh thu, thưởng quý, thưởng hiệu quả hoạt động hàng năm

Chính sách phúc lợi tốt

Team building, đào tạo

Được đào tạo nâng cao các kỹ năng chuyên môn

Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ tết, team building, sinh nhật…theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của công ty.

Tham gia Bảo hiểm sức khoẻ 24h

