Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER
- Hồ Chí Minh: Tầng 23, Tòa nhà Lim, 9
- 11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER
HCNS TIẾNG TRUNG
Nội dung công việc
1. Tuyển dụng
- Xác định nhu cầu tuyển dụng (vị trí, số lượng, yêu cầu).
- Soạn thảo thông tin tuyển dụng và đăng tin trên các kênh phù hợp.
- Sàng lọc hồ sơ, mời phỏng vấn, đánh giá ứng viên.
- Thông báo kết quả và hỗ trợ ứng viên mới trong quá trình onboarding.
- Hỗ trợ và phối hợp tính lương, thưởng, phụ cấp, chế độ phúc lợi...
- Quản lý hợp đồng lao động, hợp đồng hợp tác, hợp đồng thuê nhà... và phối hợp cùng Kế
toán viên đảm bảo các mục bảo hiểm nhân viên được thực hiện
- Phụ trách những công việc hành chính khác
Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tiếng trung lưu loát (nghe nói đọc viết )
Cẩn thận, nhiệt tình, năng động, linh hoạt, hòa đồng, kỹ năng giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp : 2.500.000 VND
Thưởng KPI cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định luật của nhà nước
Địa điểm : LIM TOWER ，11 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Gửi CV song ngữ qua mail
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER
