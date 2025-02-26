Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 23, Tòa nhà Lim, 9 - 11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER

HCNS TIẾNG TRUNG

Nội dung công việc

1. Tuyển dụng

- Xác định nhu cầu tuyển dụng (vị trí, số lượng, yêu cầu).

- Soạn thảo thông tin tuyển dụng và đăng tin trên các kênh phù hợp.

- Sàng lọc hồ sơ, mời phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

- Thông báo kết quả và hỗ trợ ứng viên mới trong quá trình onboarding.

- Hỗ trợ và phối hợp tính lương, thưởng, phụ cấp, chế độ phúc lợi...

- Quản lý hợp đồng lao động, hợp đồng hợp tác, hợp đồng thuê nhà... và phối hợp cùng Kế

toán viên đảm bảo các mục bảo hiểm nhân viên được thực hiện

- Phụ trách những công việc hành chính khác

Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nữ - Tuổi : 23 – 35

Có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tiếng trung lưu loát (nghe nói đọc viết )

Cẩn thận, nhiệt tình, năng động, linh hoạt, hòa đồng, kỹ năng giao tiếp tốt

Quyền Lợi

Lương: trên 15.000.000 VND

Phụ cấp : 2.500.000 VND

Thưởng KPI cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định luật của nhà nước

Địa điểm : LIM TOWER ，11 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Gửi CV song ngữ qua mail

Cách Thức Ứng Tuyển

