Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN KIYOSHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 602/49E Điện Biên Phủ, phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tuyển dụng, sắp xếp, hẹn lịch phỏng vấn ứng viên.

Thiết kế, xây dựng và triển khai các chương trình phúc lợi, chính sách nhân sự.

Quản lý hồ sơ nhân sự, dữ liệu nhân viên.

Tư vấn và hỗ trợ nhân viên về các vấn đề nhân sự.

Kiểm tra và đảm bảo các hoạt động nhân sự tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chấm công, tính lương, BHXH, thuế TNCN cho nhân viên.

Xây dựng, quản lý và đánh giá hệ thống quản lý nhân sự.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị nhân sự, Nhân sự hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự, thành thạo các công tác chấm công, tính lương, BHXH, thuế TNCN cho nhân viên.

Có kiến thức chuyên sâu về Hành chính nhân sự, Quản trị nhân sự, Quản trị nguồn nhân lực.

Thành thạo các phần mềm văn phòng Microsoft Office (Excel, Word).

Nắm vững các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, chính trực.

Yêu thích công việc nhân sự, mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN KIYOSHI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thưởng theo kết quả công việc, thưởng hàng năm, lương tháng 13.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Hưởng các voucher, khuyến mãi của tập đoàn.

Cơ hội thăng tiến trong công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN KIYOSHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin