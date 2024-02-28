Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Heramo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại Heramo
- Hồ Chí Minh: 01 Trường Sơn, P4, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Công ty HERAMO đang tìm kiếm 01 bạn trẻ xuất sắc, nhiệt huyết, có khả năng tổ chức và giải quyết vấn đề tốt, đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm đi làm chuyên nghiệp ở các vị trí liên quan để gia nhập với chúng tôi. Với nhiệm vụ trợ lý cho CEO trong việc giám sát, quản lý, thúc đẩy các công việc quan trọng hằng ngày cũng như các dự án chiến lược của công ty.
Quản trị
-
Chịu trách nhiệm điều phối các cuộc họp daily check-in buổi sáng mỗi ngày để nắm bắt, ghi chú các đầu việc quan trọng trong ngày. Giám sát và thúc đẩy việc thực thi các đầu việc này, báo cáo CEO hằng ngày.
-
Chịu trách nhiệm điều phối các cuộc họp & báo cáo weekly của các team với Ban Giám Đốc, ghi chú & tổng hợp các vấn đề và action plan. Giám sát và thúc đẩy việc thực thi các đầu việc này.
-
Làm việc, nắm bắt, quản lý danh sách các công việc quan trọng (key focus) trong tuần từ CEO và các bộ phận. Sắp xếp lịch họp của các bộ phận liên quan với CEO để thảo luận, báo cáo các công việc này trong tuần.
-
Các công việc giám sát, quản trị khác khi được CEO yêu cầu.
Quản lý dự án
-
Nắm bắt, quản lý tổng thể về tiến độ, kết quả, các challenges / risks của các key initiatives / key projects của công ty. Lên kế hoạch làm việc, báo cáo và điều phối các cuộc họp của các team dự án liên quan với CEO đảm bảo các dự án được thúc đẩy thực hiện và trong tầm kiểm soát.
-
Tham gia vào một số dự án để cùng thúc đẩy thực hiện, khi được CEO yêu cầu.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-
Tốt nghiệp đại học ngành quản trị, tài chính, kinh doanh, vận hành, nhân sự hoặc các ngành liên quan. Tốt nghiệp các trường quốc tế (hoặc liên kết) là một lợi thế.
-
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong công việc liên quan (trợ lý giám đốc, quản lý dự án…etc.)
-
Có kĩ năng tổ chức, phân tích giải quyết vấn đề tốt
-
Trung thực, minh bạch, cẩn trọng và chi tiết
-
Kỷ luật, có nguyên tắc làm việc rõ ràng
-
Có khả năng giao tiếp tốt với cấp giám đốc, quản lý và các phòng ban khác trong công ty
-
Chủ động trong công việc và báo cáo
-
Tận tâm, nhiệt huyết, quyết liệt trong công việc
-
Sẵn sàng học hỏi, học nhanh. Tiếng Anh giao tiếp ổn
Tại Heramo Thì Được Hưởng Những Gì
-
Làm việc trực tiếp mỗi ngày với đội ngũ sáng lập, CEO (top profile thị trường Vietnam trong ngành Technology / Digital / Product Management / Digital Transformation)
-
Công việc ổn định lâu dài, ký hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
-
Nghỉ phép năm và ngày Lễ Tết theo theo quy định của Luật lao động. Cứ mỗi năm làm việc với Công ty sẽ có thêm 1 ngày phép, tối đa 15 ngày phép/ năm
-
Xem xét điều chỉnh lương ít nhất 1 lần / năm. Có tháng lương 13 (từ 1-3 tháng lương tùy vào hoạt động kinh doanh của Công ty)
-
Có lộ trình thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng. Được tài trợ tham gia các khóa đào tạo kỹ năng làm việc, kỹ năng mềm trong và ngoài Công ty
-
Làm việc trong môi trường công ty trẻ, năng động và chuyên nghiệp. Được thể hiện ý kiến cá nhân một cách chuyên nghiệp, trình bày, đề xuất các ý tưởng và hiện thực hóa các ý tưởng, đề xuất
-
Tiệc hàng quý, company outing, đồ ăn nhẹ và các lợi ích khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Heramo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
