Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Heramo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty HERAMO đang tìm kiếm 01 bạn trẻ xuất sắc, nhiệt huyết, có khả năng tổ chức và giải quyết vấn đề tốt, đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm đi làm chuyên nghiệp ở các vị trí liên quan để gia nhập với chúng tôi. Với nhiệm vụ trợ lý cho CEO trong việc giám sát, quản lý, thúc đẩy các công việc quan trọng hằng ngày cũng như các dự án chiến lược của công ty.

Quản trị

Chịu trách nhiệm điều phối các cuộc họp daily check-in buổi sáng mỗi ngày để nắm bắt, ghi chú các đầu việc quan trọng trong ngày. Giám sát và thúc đẩy việc thực thi các đầu việc này, báo cáo CEO hằng ngày.

Chịu trách nhiệm điều phối các cuộc họp & báo cáo weekly của các team với Ban Giám Đốc, ghi chú & tổng hợp các vấn đề và action plan. Giám sát và thúc đẩy việc thực thi các đầu việc này.

Làm việc, nắm bắt, quản lý danh sách các công việc quan trọng (key focus) trong tuần từ CEO và các bộ phận. Sắp xếp lịch họp của các bộ phận liên quan với CEO để thảo luận, báo cáo các công việc này trong tuần.

Các công việc giám sát, quản trị khác khi được CEO yêu cầu.

Quản lý dự án