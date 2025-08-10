Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ phần Tư Vấn & Đại Lý Thuế TPM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 4 Tòa nhà Gro Center, 132 - 134 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp cùng chuyên viên tham gia các dự án tư vấn thuế - kế toán cho khách hàng;

Tham gia các công việc giới thiệu dịch vụ của Công ty tới khách hàng tiềm năng;

Thực hiện soạn - nộp hồ sơ, thủ tục liên quan đến thuế cho khách hàng được phân công;

Hỗ trợ cấp quản lý các quy trình để vận hành nội bộ thuận lợi;

Hỗ trợ cấp quản lý trong quá trình tổng hợp báo cáo cho trưởng phòng;

Tham gia soạn thảo các tài liệu phục vụ công việc;

Tham gia các buổi đào tạo và nghiên cứu kiến thức Thuế, kế toán, kinh tế, tài chính,

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối khối ngành Kinh tế, Luật, Tài chính; hoặc đang trong giai đoạn thực tập năm cuối; hoặc đã tốt nghiệp gần đây;

Thời gian làm việc linh động nhưng tối thiểu 03 ngày/tuần (có thể chia ra 6 buổi sáng hoặc chiều). Ưu tiên ứng viên làm việc Fulltime;

Có định hướng lâu dài trong các lĩnh vực về Thuế, Kế toán, Tài chính và Kinh doanh;

Cam kết về bảo mật thông tin;

Tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc;

Khả năng tổ chức giao tiếp tốt;

Ưu tiên có trình độ giao tiếp bằng ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung).

Tại Công Ty Cổ phần Tư Vấn & Đại Lý Thuế TPM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập theo quy chế công ty;

Được trải nghiệm thực tế các quy trình liên quan đến Tư vấn Thuế, Luật và Tài chính;

Tham gia các buổi training kiến thức chuyên sâu về pháp luật Thuế - Kế toán - Tài chính;

Cơ hội rèn luyện các kĩ năng mềm thiết yếu cho công việc tư vấn thuế chuyên nghiệp;

Tiếp xúc – thực hành thực tế và định hướng phát triển nghề nghiệp hiện tại/tương lai;

Tấm vé trở thành Nhân viên chính thức sau thời gian thực tập;

Tham gia các chương trình ngoại khóa, teambuilding của Nhóm/ Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Tư Vấn & Đại Lý Thuế TPM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin