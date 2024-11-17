Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN WIND ECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WIND ECO
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, Mixue Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Hỗ trợ team Account/Booking các thủ tục hợp đồng kinh doanh, tính thuế, thanh toán với các đối tác, KOC, KOL.
Hỗ trợ công việc team kế toán.
Hỗ trợ sắp xếp hồ sơ, in ấn, hoàn thiện chứng từ kế toán.
Được đào tạo xuất hóa đơn, kê khai thuế.
Thực hiện các thủ tục Ngân hàng, bảo hiểm, cơ quan thuế.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân để có thể làm việc.
Là người hòa đồng, nhanh nhẹn, có kỷ luật cao trong công việc.
Có tinh thần làm việc chủ động, trách nhiệm, chịu được áp lực cao và có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.
Tò mò, cầu tiến & ham học hỏi, chủ động đề xuất & tự học.
Là người hòa đồng, nhanh nhẹn, có kỷ luật cao trong công việc.
Có tinh thần làm việc chủ động, trách nhiệm, chịu được áp lực cao và có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.
Tò mò, cầu tiến & ham học hỏi, chủ động đề xuất & tự học.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WIND ECO Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường lý tưởng để phát triển và thử sức bản thân ở lĩnh vực Kế toán công ty Truyền thông – giải trí và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty.
Thời gian làm việc tối thiểu 4 - 5 buổi/tuần, linh hoạt theo lịch học ở trường.
Quy trình và môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, thách thức.
Mức hỗ trợ TTS từ 1.000.000 đến 3.000.000.
Được làm việc, tiếp xúc và học hỏi với nhiều Celeb, KOC, KOLs hàng đầu Việt Nam như: NSND Lan Hương - Đỗ Kỷ, NSND Chí Trung, Hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Thu Mít, diễn viên Tô Dũng,...
Thời gian làm việc tối thiểu 4 - 5 buổi/tuần, linh hoạt theo lịch học ở trường.
Quy trình và môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, thách thức.
Mức hỗ trợ TTS từ 1.000.000 đến 3.000.000.
Được làm việc, tiếp xúc và học hỏi với nhiều Celeb, KOC, KOLs hàng đầu Việt Nam như: NSND Lan Hương - Đỗ Kỷ, NSND Chí Trung, Hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Thu Mít, diễn viên Tô Dũng,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WIND ECO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
