Tuyển Software Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tông Đản, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phát triển các tính năng giao diện người dùng

Xây dựng và phát triển các sản phẩm hoặc hệ thống banking có số lượng người dùng cao.

Chuyển đổi ý tưởng thành giải pháp phần mềm cụ thể.

Liên tục tối ưu và hiện đại hóa các giải pháp để tối ưu hóa hiệu năng và nâng cao hiệu quả của các sản phẩm hiện có.

Góp phần cải thiện các quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện có, để mang lại kết quả làm việc cao hơn cho nhóm.

Nghiên cứu các công nghệ mới để ứng dụng vào các dự án hiện tại và tương lai.

Tuân thủ quy trình phát triển dự án của công ty.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chính quy chuyên ngành CNTT hoặc có chứng chỉ lập trình viên tương đương (Aptech, Quốc tế).

Có từ 2 năm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về lập trình Mobile.

Có kiến thức và kinh nghiệm về lập trình React Native

Có kiến thức mobile security

Đã có kinh nghiệm release App lên Store/CHPlay hoặc có app trên store.

Có tư duy tốt, tinh thần ham học hỏi

Kinh nghiệm triển khai mini-super app / micro frontend là điểm cộng.

Có kiến thức microservice , Domain Driven Design là điểm cộng.

Có kinh nghiệm làm dự án về tài chính - ngân hàng là lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: 20 - 30M gross - thử việc 100% lương

Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác

Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên

Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới

Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống

Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty

Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

