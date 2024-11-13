Tuyển Software Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
- Hà Nội: Tông Đản, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Phát triển các tính năng giao diện người dùng
Xây dựng và phát triển các sản phẩm hoặc hệ thống banking có số lượng người dùng cao.
Chuyển đổi ý tưởng thành giải pháp phần mềm cụ thể.
Liên tục tối ưu và hiện đại hóa các giải pháp để tối ưu hóa hiệu năng và nâng cao hiệu quả của các sản phẩm hiện có.
Góp phần cải thiện các quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện có, để mang lại kết quả làm việc cao hơn cho nhóm.
Nghiên cứu các công nghệ mới để ứng dụng vào các dự án hiện tại và tương lai.
Tuân thủ quy trình phát triển dự án của công ty.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2 năm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về lập trình Mobile.
Có kiến thức và kinh nghiệm về lập trình React Native
Có kiến thức mobile security
Đã có kinh nghiệm release App lên Store/CHPlay hoặc có app trên store.
Có tư duy tốt, tinh thần ham học hỏi
Kinh nghiệm triển khai mini-super app / micro frontend là điểm cộng.
Có kiến thức microservice , Domain Driven Design là điểm cộng.
Có kinh nghiệm làm dự án về tài chính - ngân hàng là lợi thế
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác
Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên
Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới
Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống
Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty
Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
