Tuyển Business Analyst Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phân tích nghiệp vụ, đặc tả quy trình của các Phòng ban Chức năng, nhằm xây dựng tài liệu nghiệp vụ cho HD SAISON

Làm việc với các Chức năng để nhận yêu cầu và làm việc với đội kỹ thuật để truyền tải các yêu cầu đã qua phân tích và đánh giá

Phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ thực hiện kiểm thử, đảm bảo chất lượng của sản phẩm phần mềm đầu ra đạt đúng theo yêu cầu

Đề xuất phương án nâng cấp cải tiến ứng dụng để tăng tiện ích và phù hợp với thực tế

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành liên quan CNTT, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Toán kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý.

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu có 04 năm kinh nghiệm.

3. Kỹ năng:

Có khả năng phân tích yêu cầu nghiệp vụ;

Có khả năng lập kế hoạch phát triển để đạt mục tiêu đặt ra

Có khả năng sử dụng các công cụ để mockup ứng dụng

Có khả năng xây dựng tài liệu nghiệp vụ dự án (URD, SRS, User Guide, ...)

Có kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm tốt

Khả năng tư duy logic tốt, có tư duy sáng tạo và đổi mới

Product mindset

4. Yêu cầu khác: Nhiệt tình, sẵn sàng tiếp nhận và hoàn thành các công việc được giao.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% mức lương;

Ký Hợp đồng Lao động chính thức;

Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước sau 2 tháng thử việc;

Bảo hiểm tai nạn 24/24;

Khám sức khỏe định kỳ;

Được tham gia khóa đào tạo chuyên môn;

16 ngày phép/năm;

Lương tháng 13, thưởng và phụ cấp tùy theo từng vị trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.