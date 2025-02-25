Tuyển Business Analyst Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Business Analyst Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phân tích nghiệp vụ, đặc tả quy trình của các Phòng ban Chức năng, nhằm xây dựng tài liệu nghiệp vụ cho HD SAISON
Làm việc với các Chức năng để nhận yêu cầu và làm việc với đội kỹ thuật để truyền tải các yêu cầu đã qua phân tích và đánh giá
Phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ thực hiện kiểm thử, đảm bảo chất lượng của sản phẩm phần mềm đầu ra đạt đúng theo yêu cầu
Đề xuất phương án nâng cấp cải tiến ứng dụng để tăng tiện ích và phù hợp với thực tế
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành liên quan CNTT, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Toán kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý.
1. Trình độ học vấn:
2. Kinh nghiệm: Tối thiểu có 04 năm kinh nghiệm.
2. Kinh nghiệm:
3. Kỹ năng:
Có khả năng phân tích yêu cầu nghiệp vụ;
Có khả năng lập kế hoạch phát triển để đạt mục tiêu đặt ra
Có khả năng sử dụng các công cụ để mockup ứng dụng
Có khả năng xây dựng tài liệu nghiệp vụ dự án (URD, SRS, User Guide, ...)
Có kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm tốt
Khả năng tư duy logic tốt, có tư duy sáng tạo và đổi mới
Product mindset
4. Yêu cầu khác: Nhiệt tình, sẵn sàng tiếp nhận và hoàn thành các công việc được giao.
4. Yêu cầu khác:

Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% mức lương;
Ký Hợp đồng Lao động chính thức;
Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước sau 2 tháng thử việc;
Bảo hiểm tai nạn 24/24;
Khám sức khỏe định kỳ;
Được tham gia khóa đào tạo chuyên môn;
16 ngày phép/năm;
Lương tháng 13, thưởng và phụ cấp tùy theo từng vị trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

