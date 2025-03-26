Tuyển Business Intelligence Metainnotech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm Fullstack Developer (NextJS/NestJS) để tham gia nhóm phát triển front-end. Bạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế, phát triển và duy trì các ứng dụng web chất lượng cao, có khả năng mở rộng và an toàn.

Lợi thế của bạn sẽ là phát triển front-end với kinh nghiệm SSR và back-end Nodejs.

Trách nhiệm:

• Phát triển và tối ưu hóa các ứng dụng web bằng React, NextJs và NestJs.

• Thiết kế và xây dựng các hệ thống front-end tương tác, hiệu suất cao.

• Tham gia phát triển back-end bằng Express, NestJs hoặc các công nghệ liên quan.

• Tích hợp API, cơ sở dữ liệu và dịch vụ đám mây khi cần.

• Hợp tác chặt chẽ với các nhóm thiết kế và sản phẩm để đảm bảo chất lượng và trải nghiệm của người dùng.

• Nâng cao hiệu suất hệ thống và đảm bảo khả năng mở rộng.