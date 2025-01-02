Tuyển Chuyên viên đào tạo Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
***Để đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận xử lý, ứng viên cần nộp hồ sơ ứng tuyển trên website tuyển dụng chính thức của Vietcombank tại địa chỉ: https://tuyendung.vietcombank.com.vn
Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 15/01/2025
I. Nhiệm vụ chính:
1. Thực hiện quản lý sự thay đổi và quản trị chuyển đổi theo phân công của Lãnh đạo Trung tâm:
a) Thực thi chiến lược chuyển đổi, kế hoạch quản lý sự thay đổi và quản trị chuyển đổi trong phạm vi được phân công:
- Xác định các sáng kiến thay đổi tiềm năng và sắp xếp thứ tự ưu tiên các sáng kiến trong kế hoạch quản lý sự thay đổi của VCB.
- Lập kế hoạch và giám sát kế hoạch quản lý sự thay đổi của VCB.
- Tư vấn/hỗ trợ thực hiện kế hoạch quản trị chuyển đổi.
b) Đo lường kết quả quản lý sự thay đổi và quản trị chuyển đổi:
- Xây dựng các chỉ số và đánh giá, đo lường kết quả quản lý sự thay đổi và quản trị chuyển đổi
- Xác định những yếu tố liên quan đến chuyển đổi và sự thay đổi mà VCB có thể chấp nhận; Xác định các bên liên quan (trong và ngoài VCB) và đảm bảo thực thi cam kết của các bên liên quan.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank Thì Được Hưởng Những Gì
Theo quy định của Ngân hàng
