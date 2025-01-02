Tuyển Chuyên viên đào tạo Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

***Để đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận xử lý, ứng viên cần nộp hồ sơ ứng tuyển trên website tuyển dụng chính thức của Vietcombank tại địa chỉ: https://tuyendung.vietcombank.com.vn

Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 15/01/2025

I. Nhiệm vụ chính:

1. Thực hiện quản lý sự thay đổi và quản trị chuyển đổi theo phân công của Lãnh đạo Trung tâm:

a) Thực thi chiến lược chuyển đổi, kế hoạch quản lý sự thay đổi và quản trị chuyển đổi trong phạm vi được phân công:

- Xác định các sáng kiến thay đổi tiềm năng và sắp xếp thứ tự ưu tiên các sáng kiến trong kế hoạch quản lý sự thay đổi của VCB.

- Lập kế hoạch và giám sát kế hoạch quản lý sự thay đổi của VCB.

- Tư vấn/hỗ trợ thực hiện kế hoạch quản trị chuyển đổi.

b) Đo lường kết quả quản lý sự thay đổi và quản trị chuyển đổi:

- Xây dựng các chỉ số và đánh giá, đo lường kết quả quản lý sự thay đổi và quản trị chuyển đổi

- Xác định những yếu tố liên quan đến chuyển đổi và sự thay đổi mà VCB có thể chấp nhận; Xác định các bên liên quan (trong và ngoài VCB) và đảm bảo thực thi cam kết của các bên liên quan.