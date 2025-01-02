Tuyển Chuyên viên đào tạo Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

***Để đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận xử lý, ứng viên cần nộp hồ sơ ứng tuyển trên website tuyển dụng chính thức của Vietcombank tại địa chỉ: https://tuyendung.vietcombank.com.vn
Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 15/01/2025
I. Nhiệm vụ chính:
1. Thực hiện quản lý sự thay đổi và quản trị chuyển đổi theo phân công của Lãnh đạo Trung tâm:
a) Thực thi chiến lược chuyển đổi, kế hoạch quản lý sự thay đổi và quản trị chuyển đổi trong phạm vi được phân công:
- Xác định các sáng kiến thay đổi tiềm năng và sắp xếp thứ tự ưu tiên các sáng kiến trong kế hoạch quản lý sự thay đổi của VCB.
- Lập kế hoạch và giám sát kế hoạch quản lý sự thay đổi của VCB.
- Tư vấn/hỗ trợ thực hiện kế hoạch quản trị chuyển đổi.
b) Đo lường kết quả quản lý sự thay đổi và quản trị chuyển đổi:
- Xây dựng các chỉ số và đánh giá, đo lường kết quả quản lý sự thay đổi và quản trị chuyển đổi
- Xác định những yếu tố liên quan đến chuyển đổi và sự thay đổi mà VCB có thể chấp nhận; Xác định các bên liên quan (trong và ngoài VCB) và đảm bảo thực thi cam kết của các bên liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Theo quy định của Ngân hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

