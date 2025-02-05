Tuyển Chuyên viên đào tạo Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

*** Mô tả công việc

- Lập kế hoạch triển khai thủ tục – PTDA cho các dự án trình duyệt

- Triển khai thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý trình thẩm định, phê duyệt phương án quy hoạch, thiết kế ý tưởng, báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở cho các dự án, hạng mục công trình.

- Triển khai, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan cho các dự án.

- Tham gia các thương vụ M&A theo phân giao (nếu có)

- Phối hợp đánh giá hiệu quả Đầu tư dự án theo mục tiêu được giao.

- Phối hợp, hỗ trợ triển khai, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án (nếu có), công tác chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) và giao đất thực hiện dự án.

- Tham gia xây dựng hệ thống quy định quản lý chuyên môn dược giao của Phòng/Bộ phận.

- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo.