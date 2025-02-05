Tuyển Chuyên viên đào tạo Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Tổng Công Ty Mbland - Mbland Holdings
- Hà Nội: Tòa nhà Keangnam
- Phạm Hùng
- Nam Từ Liêm
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
*** Mô tả công việc
- Lập kế hoạch triển khai thủ tục – PTDA cho các dự án trình duyệt
- Triển khai thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý trình thẩm định, phê duyệt phương án quy hoạch, thiết kế ý tưởng, báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở cho các dự án, hạng mục công trình.
- Triển khai, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan cho các dự án.
- Tham gia các thương vụ M&A theo phân giao (nếu có)
- Phối hợp đánh giá hiệu quả Đầu tư dự án theo mục tiêu được giao.
- Phối hợp, hỗ trợ triển khai, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án (nếu có), công tác chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) và giao đất thực hiện dự án.
- Tham gia xây dựng hệ thống quy định quản lý chuyên môn dược giao của Phòng/Bộ phận.
- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các nghành: kinh tế xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng hoặc tương đương;
- Từ 5 năm trở lên trong lĩnh vực Bất động sản. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và an tường lĩnh vực Đầu tư Kinh doanh BĐS, có nhiều mối quan hệ với các sở ngành địa phương; khả năng ngoại giao tốt.
