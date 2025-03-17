Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Axinan Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm vị trí Chuyên viên Đào tạo Đại lý, người chịu trách nhiệm huấn luyện và đào tạo cho đội ngũ trên 13 nghìn Đại lý của chúng tôi trên toàn quốc.

Vai trò và trách nhiệm:

1. Thiết kế các chương trình đào tạo: 20%

- Phối hợp với các đối tác của công ty là các nhà bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam để thiết kế ra các chương trình đào tạo về các sản phẩm phù hợp với đội ngũ Đại lý;

- Chủ động xây dựng các chương trình đào tạo về kiến thức và kỹ năng kinh doanh bảo hiểm theo định hướng của công ty và phù hợp với đội ngũ Đại lý.

2. Triển khai các chương trình đào tạo: 60%

- Lập kế hoạch đào tạo và trực tiếp thực hiện các chương trình đào tạo cho Đại lý;

- Thực hiện các chương trình đào tạo theo yêu cầu từ các khu vực kinh doanh.

3. Tham gia thúc đẩy công tác tuyển dụng, bán hàng và gia tăng tỷ lệ hoạt động: 20%

- Phối hợp với các BDM tham gia thúc đẩy các chương trình thi đua thi thưởng cho Đại lý;