Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1814 Võ Văn kiệt, Phường An Lạc, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Cập nhật và tổng hợp dữ liệu kinh doanh của văn phòng Thực hiện công tác soạn thảo văn bản HCNS. Soạn thảo hoặc cập nhật hồ sơ nhân sự liên quan tới hoạt động tuyển dụng Thông báo với các ứng viên về phúc lợi, trách nhiệm công việc, lịch làm việc, điều kiện làm việc và cơ hội thăng tiến... của vị trí công việc tuyển dụng Hỗ trợ công tác tuyển dụng theo yêu cầu. Phối hợp thực hiện các chương trình hoạt động gắn kết cho nhân viên: tổ chức sinh nhật, teambuilding,.... Lưu trữ, quản lý hồ sơ liên quan tới công tác hành chính văn phòng,... Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Đại Học ( Trên 25 tuổi) Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự Có thể đi làm ngay là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và đầy cảm hứng

- Thưởng danh hiệu thi đua 1 lần/năm

- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo kết quả làm việc và hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn

- Được hưởng các chế độ phúc lợi đặc biệt như: tổ chức sinh nhật, 8/3, 20/10, hiếu hỉ, đau ốm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

