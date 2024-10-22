Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 1814 Võ Văn kiệt, Phường An Lạc, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Cập nhật và tổng hợp dữ liệu kinh doanh của văn phòng
Thực hiện công tác soạn thảo văn bản HCNS.
Soạn thảo hoặc cập nhật hồ sơ nhân sự liên quan tới hoạt động tuyển dụng
Thông báo với các ứng viên về phúc lợi, trách nhiệm công việc, lịch làm việc, điều kiện làm việc và cơ hội thăng tiến... của vị trí công việc tuyển dụng
Hỗ trợ công tác tuyển dụng theo yêu cầu.
Phối hợp thực hiện các chương trình hoạt động gắn kết cho nhân viên: tổ chức sinh nhật, teambuilding,....
Lưu trữ, quản lý hồ sơ liên quan tới công tác hành chính văn phòng,...
Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp: Đại Học ( Trên 25 tuổi)
Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự
Có thể đi làm ngay là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng danh hiệu thi đua 1 lần/năm
- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo kết quả làm việc và hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn
- Được hưởng các chế độ phúc lợi đặc biệt như: tổ chức sinh nhật, 8/3, 20/10, hiếu hỉ, đau ốm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
