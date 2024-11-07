Tuyển Data Analyst Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 204 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng và quản trị hệ thống báo cáo kinh doanh.

Tổng hợp dữ liệu bán hàng theo từng nhân viên sale, từng chi nhánh, từng vùng và toàn hệ thống theo ngày, tuần, tháng, quý, năm.

Phân tích, bóc tách hiệu quả bán hàng theo chiến dịch, khu vực, giai đoạn, v..v

Phân bổ chỉ tiêu kinh doanh tới các vùng, các chi nhánh và nhân viên sale.

Ghi nhận kết quả và đánh giá hiệu suất KPI, thống kê tính thưởng cho đội ngũ nhân viên sale.

Theo dõi, tổng hợp báo cáo công nợ.

Sử dụng thành thạo phân tích số liệu trên google trang tính, biểu diễn biểu đồ

Phân tích số liệu trên Data Studio

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1- 2 năm kinh nghiệm làm các công việc liên quan

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành: quản trị kinh doanh, marketing, kinh tế, tài chính, vv...

Sử dụng Excel thành thạo và nâng cao (bắt buộc).

Có khả năng viết sử dụng VBA hoặc SQL, PI, Power BI và hiểu biết về phần mềm là một lợi thế.

Khả năng tư duy tổng hợp, phân tích số liệu, làm báo cáo

Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Khả năng thích nghi nhanh, linh hoạt, chịu áp lực tốt.

Có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty và phát triển bản thân.

Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (12 - 15 triệu/tháng)

Xét tăng lương 2 lần/năm

Thưởng nhân các ngày Lễ, Tết

Được đóng bảo hiểm sau thời gian thử việc

Cơ hội làm việc tại công ty có quy mô lớn, gần 3000 nhân sự.

Cơ hội được tham vào các công việc có tính thử thách, giúp phát triển bản thân

Được tham gia các chương trình, sự kiện của công ty như chương trình đào tạo, du lịch, nghỉ mát...

Được hưởng học bổng tiếng Anh toàn phần dành cho CBNV hoặc người thân của CBNV

