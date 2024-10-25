Tuyển Chuyên Viên Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Tĩnh

Tuyển Chuyên Viên Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Tĩnh

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh:

- Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện việc triển khai giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm dành cho Khách hàng ưu tiên ("KHƯT") tại Chi nhánh: Thực hiện quản lý đối với việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho KHCN và hộ kinh doanh cá thể: Đầu mối quản lý mối quan hệ giữa khách hàng với Ngân hàng: Thực hiện các hoạt động bán hàng để hoàn thành các chỉ tiêu KPI được giao: Trực tiếp bán chéo sản phẩm hoặc phối hợp với các phòng ban khác tại Chi nhánh trong việc giới thiệu và cung cấp sản phẩm dịch vụ nhằm bán chéo các sản phẩm ngân hàng dành cho KHƯT; hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ liên quan tới các sản phẩm bán chéo. Tham gia công tác đào tạo nhân lực trong lĩnh vực bán lẻ: Tham mưu, đề xuất chiến lược bán hàng cho Ban Lãnh đạo Ngân hàng Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.
Thực hiện việc triển khai giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm dành cho Khách hàng ưu tiên (“KHƯT”) tại Chi nhánh:
Thực hiện quản lý đối với việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho KHCN và hộ kinh doanh cá thể:
Đầu mối quản lý mối quan hệ giữa khách hàng với Ngân hàng:
Thực hiện các hoạt động bán hàng để hoàn thành các chỉ tiêu KPI được giao:
Trực tiếp bán chéo sản phẩm hoặc phối hợp với các phòng ban khác tại Chi nhánh trong việc giới thiệu và cung cấp sản phẩm dịch vụ nhằm bán chéo các sản phẩm ngân hàng dành cho KHƯT; hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ liên quan tới các sản phẩm bán chéo.
Tham gia công tác đào tạo nhân lực trong lĩnh vực bán lẻ:
Tham mưu, đề xuất chiến lược bán hàng cho Ban Lãnh đạo Ngân hàng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương. Ưu tiên ứng viên có bằng tốt nghiệp loại Giỏi/ Xuất sắc các chuyên ngành phù hợp với vị trí ứng tuyển . Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Tiếng Anh giao tiếp tốt; Ngoại hình phù hợp với vị trí ứng tuyển; Cam kết và tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.
Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
Ưu tiên ứng viên có bằng tốt nghiệp loại Giỏi/ Xuất sắc các chuyên ngành phù hợp với vị trí ứng tuyển .
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Tiếng Anh giao tiếp tốt;
Ngoại hình phù hợp với vị trí ứng tuyển;
Cam kết và tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn cùng gói phúc lợi toàn diện; Hệ thống các khóa đào tạo phát triển năng lực tương ứng từng vị trí công việc; Lộ trình thăng tiến rõ ràng; Trải nghiệm môi trường làm việc năng động cùng các hoạt động văn hóa tổ chức đặc sắc.
Thu nhập hấp dẫn cùng gói phúc lợi toàn diện;
Hệ thống các khóa đào tạo phát triển năng lực tương ứng từng vị trí công việc;
Lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Trải nghiệm môi trường làm việc năng động cùng các hoạt động văn hóa tổ chức đặc sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: BRG Tower, 198 Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

