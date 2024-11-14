Tuyển Data Analyst TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 41F, Landmark 72 tower, Keangnam, Hanoi, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Công ty An Ninh Mạng Viettel (VCS) Công ty Viettel Cyber Security (VCS) - Công ty số 1 về An ninh mạng tại thị trường Việt Nam. Đơn vị tập trung thực hiện, nghiên cứu, phát triển chuyên sâu các sản phẩm, giải pháp An toàn thông tin, đồng thời cung cấp sản phẩm, dịch vụ ATTT cho các tổ chức doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng và xây dựng mindset về trải nghiệm khách hàng thấm vào từng cá nhân, đơn vị trong tổ chức. VCS đang cần tuyển 1 vị trí Data Analyst cho phòng Trải nghiệm khách hàng, nhằm phân tích, đánh giá dữ liệu phục vụ cho mảng Trải nghiệm khách hàng, giúp BGĐ đưa ra những quyết định tối ưu nhất.

Mô tả công việc:

Quản trị thông tin, database liên quan tới trải nghiệm khách hàng, các dữ liệu trên hành trình trải nghiệm khách hàng. Kết nối dữ liệu từ các phần mềm đưa về Bigdata

Phân tích, phân tích dữ liệu liên quan đến trải nghiệm khách hàng

Tiếp nhận yêu cầu từ các bộ phận nghiệp vụ để xây dựng hệ thống dữ liệu;

Xây dựng các thủ tục thực hiện việc hợp nhất, tích hợp, toàn vẹn... của dữ liệu;

Truy vấn các bảng, biểu mẫu bằng SQL.

Phân tích kịch bản hiển thị dữ liệu đáp ứng nhu cầu của công ty, xây dựng datamodel dữ liệu.

Đầu mối tổng hợp các báo cáo, phân tích chuyên sâu về trải nghiệm khách hàng.

Phát triển hệ thống báo cáo BI & Dashboard hỗ trợ quản lý quy trình Hoàn thành các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý;

Lập báo cáo về trải nghiệm khách hàng khi có yêu cầu;

Phân tích và báo cáo và đưa ra các phán đoán dựa trên dữ liệu về trải nghiệm khách hàng, phân tích insights của khách hàng để đưa ra các quyết định phù hợp, tối ưu ở từng điểm chạm

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh tế, marketing, CNTT, tài chính, kế toán... hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm ở vị trí data analyst từ 2 năm trở lên.

Thành thạo SQL, biết các phần mềm Power BI, Diagram, ... là một lợi thế

Có hiểu biết cơ bản về 1 trong các ngôn ngữ lập trình Python | java | scala

Có khả năng đọc hiểu, phân tích dữ liệu.

Cẩn thận, chăm chỉ, có tư duy logic, chịu được áp lực công việc

Không ngại làm việc liên quan giấy tờ, dữ liệu lớn

Có hứng thú với lĩnh vực trải nghiệm khách hàng, customer insights management.

Có định hướng/mục tiêu nghề nghiệp phát triển trong lĩnh vực phân tích data.

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp

Môi trường phẳng, cởi mở và nhịp độ nhanh, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh

Package thu nhập hấp dẫn

Thưởng thành tích hàng tháng, quý, năm

Các câu lạc bộ công ty: Bóng bàn, Bóng đá, Pes, Bi-a, v.v.

Văn phòng hạng A, tầng cao view thoáng, ngắm trọn thành phố

Tận hưởng nhiều sự kiện của công ty, từ thi đấu thể thao, tiệc sinh nhật hàng tháng, xây dựng đội ngũ hàng quý đến tiệc năm mới, chuyến đi công ty, v.v.

Góc sách miễn phí với những cuốn sách chọn lọc

Miễn phí cà phê, trà.

12 ngày phép hàng năm theo Luật Lao Động và 3 ngày nghỉ mát, nghỉ ngày lễ 22/12

Review lương định kì vào tháng 3 hàng năm

Khám sức khỏe định kì hàng năm

Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân của PJICO (Hạn mức chi trả lên đến 300 triệu/năm)

Thời gian làm việc: Buổi sáng bắt đầu trong khoảng 8h30-9h & tự quản lý thời gian làm việc 8 tiếng/ngày

Thời gian làm việc:

Môi trường:

Làm việc tại văn phòng Hạng A - tòa Landmark 72 với tổ hợp không gian xanh và khu vực riêng dành cho Tập Gym, giải trí (pe.s Café, Đọc sách)

Thư giãn 30 phút mỗi ngày với hoạt động Happy hours (16h-16h30)

Tham gia các event Công ty: hoạt động Teambuilding hàng quý, Sinh nhật hàng tháng, Year End Party, nghỉ mát, ngày lễ 08/03, 20/10 (các chị em được nghỉ 1⁄2 ngày), ngày sinh nhật tập đoàn 01/06, v.v

Tổ chức sinh nhật cá nhân: Phần quà và bánh sinh nhật từ phía Công ty

Các hoạt động thể thao: câu lạc bộ Bóng đá,, v.v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin