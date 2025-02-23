Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH NEXTWAVES INDUSTRIES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH NEXTWAVES INDUSTRIES
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô AM 05
- 07
- 09b, Đường số 10 Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Ra phương án thiết kế theo các yêu cầu được giao.
Thiết kế 2D 3D, bóc tách thành các bản vẽ gia công chế tạo.
Tìm nhà cung cấp để gia công sản xuất.
Theo dõi tiến độ và giám sát chất lượt các chi tiết được gia công.
Kết hợp và hỗ trợ kĩ thuật cho bộ phận khác lắp ráp để hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, cơ điện tử.
Có trên 2 năm kinh nghiệm.
Có kiến thức về quy trình công nghệ sản xuất, thiết kế và gia công cơ khí.
Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm thiết kế 2D và 3D (Solidworks, Autocad, Inventor..).
Có khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề kỹ thuật.
Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.
Có khả năng sáng tạo, ham học hỏi, cập nhật công nghệ mới.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có Kinh nghiệm hiểu về gia công cơ khí và đã từng làm việc với máy móc tự động là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH NEXTWAVES INDUSTRIES Thì Được Hưởng Những Gì
Tìm hiểu cách triển khai bản vẽ kỹ thuật phục vụ sản xuất.
Học cách lập kế hoạch sản xuất, mua nguyên liệu thô và giám sát quá trình sản xuất để đảm bảo giao sản phẩm kịp thời.
Hỗ trợ một phần chi phí đi lại và ăn trưa. Lương thỏa thuận (dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm).
Được thưởng lễ, tết theo quy định của công ty
Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN), BH sức khỏe theo đúng Quy định của Luật Lao động hiện hành ngoài ra được công ty đóng BH sức khỏe hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXTWAVES INDUSTRIES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
