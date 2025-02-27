Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
- Hồ Chí Minh: 45 đường số 18, khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Chịu trách nhiệm lập bản vẽ Thiết kế 2D,3D máy theo yêu cầu của Công ty và Khách hàng
Tham gia khảo sát mặt bằng thực tế tại địa điểm của khách hàng để lắp đặt máy, tư vấn kỹ thuật, giải pháp tự động hóa đạt được yêu cầu của khách hàng
Lập biện pháp, Bóc tách khối lượng bản vẽ thiết kế phục vụ công tác sản xuất, dự thầu, thi công
Giám sát quá trình sản xuất tại xưởng và quá trình thi công lắp đặt tại công trình các dự án và địa điểm của khách hàng
Nghiệm thu thanh quyết toán (theo dõi tổng hợp khối lượng thi công , nghiệm thu các giai đoạn, lập bản vẽ hoàn công sản phẩm)
Các công việc khác do cấp trên và BGĐ giao
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kỹ sư Cơ khí
Sử dụng thành thạo các phần mềm Auto CAD 2D, ưu tiên 3D, các phần mềm liên quan khác
Biết vẽ 3D, Inventor, Solid Work, Creo...
Ưu tiên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh
Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết theo quy định của Công ty
Tham gia BHXH - BHYT theo quy định
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
