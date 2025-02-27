Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45 đường số 18, khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí

Chịu trách nhiệm lập bản vẽ Thiết kế 2D,3D máy theo yêu cầu của Công ty và Khách hàng

Tham gia khảo sát mặt bằng thực tế tại địa điểm của khách hàng để lắp đặt máy, tư vấn kỹ thuật, giải pháp tự động hóa đạt được yêu cầu của khách hàng

Lập biện pháp, Bóc tách khối lượng bản vẽ thiết kế phục vụ công tác sản xuất, dự thầu, thi công

Giám sát quá trình sản xuất tại xưởng và quá trình thi công lắp đặt tại công trình các dự án và địa điểm của khách hàng

Nghiệm thu thanh quyết toán (theo dõi tổng hợp khối lượng thi công , nghiệm thu các giai đoạn, lập bản vẽ hoàn công sản phẩm)

Các công việc khác do cấp trên và BGĐ giao

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Cơ Khí

Ưu tiên có 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kỹ sư Cơ khí

Sử dụng thành thạo các phần mềm Auto CAD 2D, ưu tiên 3D, các phần mềm liên quan khác

Biết vẽ 3D, Inventor, Solid Work, Creo...

Ưu tiên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

Thu nhập từ 13.000.000 đến 20.000.000, tùy theo kinh nghiệm và năng lực

Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết theo quy định của Công ty

Tham gia BHXH - BHYT theo quy định

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển

