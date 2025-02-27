Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

Kỹ sư cơ khí

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 45 đường số 18, khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm lập bản vẽ Thiết kế 2D,3D máy theo yêu cầu của Công ty và Khách hàng
Tham gia khảo sát mặt bằng thực tế tại địa điểm của khách hàng để lắp đặt máy, tư vấn kỹ thuật, giải pháp tự động hóa đạt được yêu cầu của khách hàng
Lập biện pháp, Bóc tách khối lượng bản vẽ thiết kế phục vụ công tác sản xuất, dự thầu, thi công
Giám sát quá trình sản xuất tại xưởng và quá trình thi công lắp đặt tại công trình các dự án và địa điểm của khách hàng
Nghiệm thu thanh quyết toán (theo dõi tổng hợp khối lượng thi công , nghiệm thu các giai đoạn, lập bản vẽ hoàn công sản phẩm)
Các công việc khác do cấp trên và BGĐ giao

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Cơ Khí
Ưu tiên có 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kỹ sư Cơ khí
Sử dụng thành thạo các phần mềm Auto CAD 2D, ưu tiên 3D, các phần mềm liên quan khác
Biết vẽ 3D, Inventor, Solid Work, Creo...
Ưu tiên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 13.000.000 đến 20.000.000, tùy theo kinh nghiệm và năng lực
Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết theo quy định của Công ty
Tham gia BHXH - BHYT theo quy định
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 60 Vũ Huy Tân, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-co-khi-thu-nhap-13-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job324158
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Hạn nộp: 31/08/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Hạn nộp: 31/08/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất