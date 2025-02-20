Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Tính toán, bóc tách khối lượng thi công các hạng mục công trình theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công và các bản vẽ Shop Drawing được duyệt trên cơ sở các biểu mẫu ban hành và dự toán thiết kế đã được duyệt.

• Tính toán khối lượng thi công các hạng mục công trình theo từng công việc phục vụ công tác thanh, quyết toán công trình.

• Yêu cầu bộ phận giám sát xác nhận, nghiệm thu các công việc, giai đoạn thi công và xác nhận sơ họa vị trí thi công, hoàn công, cung cấp các cơ sở, căn cứ phục vụ công tác kiểm tra, tính toán khối lượng.

• Kiểm tra hồ sơ thanh toán, hồ sơ quyết toán theo từng giai đoạn của các nhà thầu thi công và các nhà cung cấp vật tư, thiết bị.

• Kiểm tra hồ sơ, khối lượng thanh toán nhân công của các tổ đội thi công đối với các hạng mục.

• Tổng hợp, báo cáo lũy kế giá trị thanh toán và khối lượng vật tư đã nhập về công trường của các nhà thầu và nhà cung cấp vật tư.