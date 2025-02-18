Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 1,100 USD

Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam

Mức lương
350 - 1,100 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà City House Cao Thắng, 100A Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 350 - 1,100 USD

• Thiết kế khuôn dập, thiết kế đồ gá hàn, thiết kế đồ gá kiểm tra
• Sử dụng phần mềm CAD 3D như: CADMeister (UEL), CATIA (Dassault), NX (Siemens)

Với Mức Lương 350 - 1,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:
• Trình độ Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí
• Có kinh nghiệm về thiết kế khuôn dập, thiết kế đồ gá hàn, thiết kế đồ gá kiểm tra,…
• Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc như phần mềm CAD 3D CADMeister (UEL), CATIA (Dassault), NX (Siemens)
• Trung thực, nhiệt tình, năng động, nhạy bén, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm và kỹ năng làm việc nhóm.
• Kinh nghiệm 1 năm làm việc tại vị trí Kỹ sư Cơ khí hoặc các vị trí tương đương
• Ưu tiên ứng viên biết tiếng nhật, Jlpt N4 trở lên
Quyền lợi:
• Thời gian làm việc: 8 giờ/ ngày, từ thứ 2 đến thứ 6
• Chế độ làm việc linh hoạt, làm việc theo ca, xoay ca 2 tuần 1 lần

Tại Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam

Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà City House Cao Thắng, 100A Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

