Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 1,100 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam
Mức lương
350 - 1,100 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà City House Cao Thắng, 100A Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 350 - 1,100 USD
• Thiết kế khuôn dập, thiết kế đồ gá hàn, thiết kế đồ gá kiểm tra
• Sử dụng phần mềm CAD 3D như: CADMeister (UEL), CATIA (Dassault), NX (Siemens)
Với Mức Lương 350 - 1,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên:
• Trình độ Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí
• Có kinh nghiệm về thiết kế khuôn dập, thiết kế đồ gá hàn, thiết kế đồ gá kiểm tra,…
• Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc như phần mềm CAD 3D CADMeister (UEL), CATIA (Dassault), NX (Siemens)
• Trung thực, nhiệt tình, năng động, nhạy bén, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm và kỹ năng làm việc nhóm.
• Kinh nghiệm 1 năm làm việc tại vị trí Kỹ sư Cơ khí hoặc các vị trí tương đương
• Ưu tiên ứng viên biết tiếng nhật, Jlpt N4 trở lên
Quyền lợi:
• Thời gian làm việc: 8 giờ/ ngày, từ thứ 2 đến thứ 6
• Chế độ làm việc linh hoạt, làm việc theo ca, xoay ca 2 tuần 1 lần
• Trình độ Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí
• Có kinh nghiệm về thiết kế khuôn dập, thiết kế đồ gá hàn, thiết kế đồ gá kiểm tra,…
• Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc như phần mềm CAD 3D CADMeister (UEL), CATIA (Dassault), NX (Siemens)
• Trung thực, nhiệt tình, năng động, nhạy bén, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm và kỹ năng làm việc nhóm.
• Kinh nghiệm 1 năm làm việc tại vị trí Kỹ sư Cơ khí hoặc các vị trí tương đương
• Ưu tiên ứng viên biết tiếng nhật, Jlpt N4 trở lên
Quyền lợi:
• Thời gian làm việc: 8 giờ/ ngày, từ thứ 2 đến thứ 6
• Chế độ làm việc linh hoạt, làm việc theo ca, xoay ca 2 tuần 1 lần
Tại Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trung Tâm Kỹ Thuật Topia Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI