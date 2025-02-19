Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Century
- Times City
- Hà Nội, Hai Bà Trưng, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng
Tham gia quá trình tuyển dụng: Đăng tin, sàng lọc ứng viên, hẹn phỏng vấn, phỏng vấn trực tiếp, thông báo kết quả, care onboard cho nhân viên mới
Quản lý dữ liệu ứng viên, mở rộng mạng lưới quan hệ, tiếp cận data nhân sự cấp cao các công ty ngoài thị trường
Xây dựng thương hiệu tuyển dụng của công ty
Quản lý dữ liệu nhân sự trên hệ thống công ty
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tuyển dụng trong lĩnh vực Bất Động Sản
Tốt nghiệp Đại học các trường liên quan đến quản trị nhân lực, luật, thương mại
Yêu cầu ít nhất 01 năm kinh nghiệm
Có khả năng tuyển Mass
Có khả năng chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 10.000.000 - 12.000.000/ tháng + thưởng dự án + thưởng thâm niên
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực thường xuyên
Được hưởng đầy đủ tất cả các quyền lợi theo luật lao động (BHXH, BHSK,...)
Phụ cấp điện thoại
Di lịch trong - ngoài nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY
