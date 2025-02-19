Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Century - Times City - Hà Nội, Hai Bà Trưng, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng

Tham gia quá trình tuyển dụng: Đăng tin, sàng lọc ứng viên, hẹn phỏng vấn, phỏng vấn trực tiếp, thông báo kết quả, care onboard cho nhân viên mới

Quản lý dữ liệu ứng viên, mở rộng mạng lưới quan hệ, tiếp cận data nhân sự cấp cao các công ty ngoài thị trường

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng của công ty

Quản lý dữ liệu nhân sự trên hệ thống công ty

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tuyển dụng trong lĩnh vực Bất Động Sản

Tốt nghiệp Đại học các trường liên quan đến quản trị nhân lực, luật, thương mại

Yêu cầu ít nhất 01 năm kinh nghiệm

Có khả năng tuyển Mass

Có khả năng chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10.000.000 - 12.000.000/ tháng + thưởng dự án + thưởng thâm niên

Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực thường xuyên

Được hưởng đầy đủ tất cả các quyền lợi theo luật lao động (BHXH, BHSK,...)

Phụ cấp điện thoại

Di lịch trong - ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY

