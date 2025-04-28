Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS
- Hà Nội: Số 10
- LK3 khu nhà liền kề 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Xây dựng và quản trị kênh truyền thông tuyển dụng của công ty (Facebook, LinkedIn …)
Nhận chỉ tiêu, đề xuất nhân sự, lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng đáp ứng nhu cầu nhân sự
Xây dựng thương hiệu tuyển dụng công ty
Đào tạo hội nhập các nhân sự mới
Thực hiện các thủ tục tiếp nhận, hồ sơ giấy tờ với nhân sự mới/cũ
Hỗ trợ thực hiện các công việc khác của phòng (hành chính, truyền thông nội bộ …)
Báo cáo công việc, hiệu suất Tuần/Tháng/Quý
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành về Quản trị, Nhân lực
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Nhanh nhẹn, trách nhiệm với công việc
Các kỹ năng, kiến thức cần có:
Tin học văn phòng
Sắp xếp, phân bổ công việc
Khả năng làm việc độc lập
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thuyết trình tốt
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
Kỹ năng tạo nguồn ứng viên
Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13, thưởng năng suất và các loại thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, 02/09, …), Tết Dương lịch, Tết âm lịch,…
Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, ngày phép năm, Team building, du lịch hàng năm, nghỉ lễ, tết.
PC ăn trưa 30k/ngày; PC gửi xe 10k/ngày
12 ngày phép/ năm
Và các ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước\"
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
