Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 - LK3 khu nhà liền kề 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Xây dựng và quản trị kênh truyền thông tuyển dụng của công ty (Facebook, LinkedIn …)

Nhận chỉ tiêu, đề xuất nhân sự, lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng đáp ứng nhu cầu nhân sự

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng công ty

Đào tạo hội nhập các nhân sự mới

Thực hiện các thủ tục tiếp nhận, hồ sơ giấy tờ với nhân sự mới/cũ

Hỗ trợ thực hiện các công việc khác của phòng (hành chính, truyền thông nội bộ …)

Báo cáo công việc, hiệu suất Tuần/Tháng/Quý

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 25 tuổi trở lên

Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành về Quản trị, Nhân lực

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Nhanh nhẹn, trách nhiệm với công việc

Các kỹ năng, kiến thức cần có:

Tin học văn phòng

Sắp xếp, phân bổ công việc

Khả năng làm việc độc lập

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thuyết trình tốt

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

Kỹ năng tạo nguồn ứng viên

Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 13tr/ tháng (Lương cơ bản + PC + thưởng nóng hàng tháng + thưởng hiệu suất)

Thưởng tháng 13, thưởng năng suất và các loại thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, 02/09, …), Tết Dương lịch, Tết âm lịch,…

Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, ngày phép năm, Team building, du lịch hàng năm, nghỉ lễ, tết.

PC ăn trưa 30k/ngày; PC gửi xe 10k/ngày

12 ngày phép/ năm

Và các ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước\"

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin