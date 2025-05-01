Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Ngày đăng tuyển: 01/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/06/2025
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B17

- 17, đường Violet 2, Vinhome Gardenia, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập kế hoạch tuyển dụng: Xác định nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch, và xây dựng các chiến lược thu hút nhân tài
Tìm kiếm ứng viên: Sử dụng các kênh tuyển dụng, đăng tin tuyển dụng, và tạo dựng mối quan hệ với các ứng viên tiềm năng.
Sàng lọc và phỏng vấn: Xem xét hồ sơ ứng viên, tiến hành các cuộc phỏng vấn sơ bộ, đánh giá kỹ năng và sự phù hợp của ứng viên đối với yêu cầu vị trí.
Thực hiện quy trình tuyển dụng: Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra đúng thời gian và đạt hiệu quả.
Duy trì dữ liệu ứng viên: Quản lý cơ sở dữ liệu của ứng viên, duy trì hồ sơ và cập nhật thông tin ứng viên đầy đủ
Thương hiệu nhà tuyển dụng: Thực hiện các hoạt động về thương hiệu nhà tuyển dụng thông qua các kênh truyền thông (facebook, tiktok), các event, hội chợ việc làm…

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Upto 15.000.000vnđ (gross)
Thưởng lương tháng 13 + Thưởng KPIs
Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh hằng năm
Thưởng lễ/tết/sinh nhật, hiếu/hỉ, ngày thành lập công ty
Hỗ trợ chi phí ăn trưa, thưởng chuyên cần (780.000đ/ tháng)
Thưởng thâm niên, nhân viên có thành tích tốt
Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.
Được tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện của công ty.
Du lịch trong nước và nước ngoài: 2 lần/năm.
Tham gia các chương trình Teambuilding do công ty tổ chức
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được cung cấp đầy đủ máy tính và thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B17 - 17,đường Violet 2, Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, MỹĐình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

