Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B17 - 17, đường Violet 2, Vinhome Gardenia, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Lập kế hoạch tuyển dụng: Xác định nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch, và xây dựng các chiến lược thu hút nhân tài

Tìm kiếm ứng viên: Sử dụng các kênh tuyển dụng, đăng tin tuyển dụng, và tạo dựng mối quan hệ với các ứng viên tiềm năng.

Sàng lọc và phỏng vấn: Xem xét hồ sơ ứng viên, tiến hành các cuộc phỏng vấn sơ bộ, đánh giá kỹ năng và sự phù hợp của ứng viên đối với yêu cầu vị trí.

Thực hiện quy trình tuyển dụng: Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra đúng thời gian và đạt hiệu quả.

Duy trì dữ liệu ứng viên: Quản lý cơ sở dữ liệu của ứng viên, duy trì hồ sơ và cập nhật thông tin ứng viên đầy đủ

Thương hiệu nhà tuyển dụng: Thực hiện các hoạt động về thương hiệu nhà tuyển dụng thông qua các kênh truyền thông (facebook, tiktok), các event, hội chợ việc làm…

Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Upto 15.000.000vnđ (gross)

Thưởng lương tháng 13 + Thưởng KPIs

Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh hằng năm

Thưởng lễ/tết/sinh nhật, hiếu/hỉ, ngày thành lập công ty

Hỗ trợ chi phí ăn trưa, thưởng chuyên cần (780.000đ/ tháng)

Thưởng thâm niên, nhân viên có thành tích tốt

Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.

Được tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện của công ty.

Du lịch trong nước và nước ngoài: 2 lần/năm.

Tham gia các chương trình Teambuilding do công ty tổ chức

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được cung cấp đầy đủ máy tính và thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

