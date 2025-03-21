Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 800 USD

Công tác Đào tạo: (60%)

- Lập chuyên đề đào tạo cho các chức năng, nhóm vị trí công việc;

- Xây dựng, hoàn thiện và cập nhật các chính sách, biểu mẫu đào tạo;

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các trường Đại học, Cao đẳng;

- Quản lý thông tin các bên cung cấp dịch vụ đào tạo;

- Khảo sát và phân tích nhu cầu để lên kế hoạch đào tạo;

- Theo dõi quá trình đào tạo để đảm bảo thuận lợi và hiệu quả;

- Tổng hợp dữ liệu đào tạo để báo cáo và cải tiến phương pháp đào tạo;

- Nghiên cứu thị trường để đề xuất các chương trình đào tạo mới;

- Soạn thảo, thiết kế tài liệu phục vụ cho nhu cầu đào tạo.

Công tác Tuyển dụng: (30%)

- Tìm kiếm ứng viên phù hợp với các tiêu chí trong mô tả công việc;

- Tham gia tư vấn và tham mưu về định biên nhân sự tuyển mới;

- Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ tuyển và sắp lịch phỏng vấn;

- Tham gia đánh giá ứng viên, thông báo kết quả đến ứng viên;

- Hội nhập văn hóa và thực hiện thủ tục nhận việc cho nhân viên mới;

- Thiết kế hình ảnh và soạn nội dung tin đăng tuyển dụng;