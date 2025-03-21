Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 800 USD

Chuyên viên tuyển dụng

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Mức lương
400 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 400 - 800 USD

Công tác Đào tạo: (60%)
- Lập chuyên đề đào tạo cho các chức năng, nhóm vị trí công việc;
- Xây dựng, hoàn thiện và cập nhật các chính sách, biểu mẫu đào tạo;
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các trường Đại học, Cao đẳng;
- Quản lý thông tin các bên cung cấp dịch vụ đào tạo;
- Khảo sát và phân tích nhu cầu để lên kế hoạch đào tạo;
- Theo dõi quá trình đào tạo để đảm bảo thuận lợi và hiệu quả;
- Tổng hợp dữ liệu đào tạo để báo cáo và cải tiến phương pháp đào tạo;
- Nghiên cứu thị trường để đề xuất các chương trình đào tạo mới;
- Soạn thảo, thiết kế tài liệu phục vụ cho nhu cầu đào tạo.
Công tác Tuyển dụng: (30%)
- Tìm kiếm ứng viên phù hợp với các tiêu chí trong mô tả công việc;
- Tham gia tư vấn và tham mưu về định biên nhân sự tuyển mới;
- Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ tuyển và sắp lịch phỏng vấn;
- Tham gia đánh giá ứng viên, thông báo kết quả đến ứng viên;
- Hội nhập văn hóa và thực hiện thủ tục nhận việc cho nhân viên mới;
- Thiết kế hình ảnh và soạn nội dung tin đăng tuyển dụng;

Với Mức Lương 400 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Liên Hệ Công Ty

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

