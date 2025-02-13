Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG

Chuyên viên tuyển dụng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2450QL 1A, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Xác định nhu cầu tuyển dụng trong doanh nghiệp dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp hoặc theo tìm hiểu xu hướng mới của ngành.
• Đề xuất với cấp trên về phương án triển khai việc tuyển dụng. Lập kế hoạch tuyển dụng theo quy trình tuyển dụng.
• Thực hiện truyền thông tuyển dụng qua các kênh, viết thông báo tuyển dụng, mô tả công việc,...
• Tổ chức / hỗ trợ tổ chức các sự kiện cần thiết nhằm thu hút nhân sự chất lượng cao.
• Lọc hồ sơ, CV, sắp xếp hồ sơ để lưu trữ trong Database của doanh nghiệp.
• Sắp xếp phỏng vấn, đặt lịch phỏng vấn, hỗ trợ phòng Nhân sự và các phòng ban khác trong quá trình phỏng vấn.
• Theo sát tiến độ công việc, báo cáo kết quả, các vấn đề tồn tại trong công tác chuyên môn và đề xuất các giải pháp khắc phục để đạt được mục tiêu tuyển dụng.
• Cung cấp thông tin cho nhân viên mới về quyền lợi, chính sách, quy định, nghĩa vụ, hồ sơ, thủ tục nhận việc.
• Thực hiện thủ tục HĐLĐ, gia hạn HĐLĐ, đề bạt, thuyên chuyển sa thải
• thực hiện quả lý cấp sim điện thoại cho nhân viên
• Tổ chức sinh nhật cho nhân viên, trưởng phòng ban và thăm hỏi ốm đau,chia buồn,...
• Các công việc liên quan tới tuyển dụng khác theo yêu cầu của quản lý va BLĐ

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Mass Recruiter
• Kiến thức về kỹ thuật tìm nguồn cung ứng trên mạng xã hội và các trang web tuyển dụng chuyên nghiệp
• Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 133/44 Lê Văn Thọ, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

