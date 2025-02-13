Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

• Xác định nhu cầu tuyển dụng trong doanh nghiệp dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp hoặc theo tìm hiểu xu hướng mới của ngành.

• Đề xuất với cấp trên về phương án triển khai việc tuyển dụng. Lập kế hoạch tuyển dụng theo quy trình tuyển dụng.

• Thực hiện truyền thông tuyển dụng qua các kênh, viết thông báo tuyển dụng, mô tả công việc,...

• Tổ chức / hỗ trợ tổ chức các sự kiện cần thiết nhằm thu hút nhân sự chất lượng cao.

• Lọc hồ sơ, CV, sắp xếp hồ sơ để lưu trữ trong Database của doanh nghiệp.

• Sắp xếp phỏng vấn, đặt lịch phỏng vấn, hỗ trợ phòng Nhân sự và các phòng ban khác trong quá trình phỏng vấn.

• Theo sát tiến độ công việc, báo cáo kết quả, các vấn đề tồn tại trong công tác chuyên môn và đề xuất các giải pháp khắc phục để đạt được mục tiêu tuyển dụng.

• Cung cấp thông tin cho nhân viên mới về quyền lợi, chính sách, quy định, nghĩa vụ, hồ sơ, thủ tục nhận việc.

• Thực hiện thủ tục HĐLĐ, gia hạn HĐLĐ, đề bạt, thuyên chuyển sa thải

• thực hiện quả lý cấp sim điện thoại cho nhân viên

• Tổ chức sinh nhật cho nhân viên, trưởng phòng ban và thăm hỏi ốm đau,chia buồn,...

• Các công việc liên quan tới tuyển dụng khác theo yêu cầu của quản lý va BLĐ