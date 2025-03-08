Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 03 - TT7 - Khu Đô Thị Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Tuyển dụng nhân sự

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch tuyển dụng đảm bảo đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng và thời gian theo mục tiêu của công ty.

Tuyển dụng các vị trí thuộc khối Kinh doanh, Back Office, Hỗ trợ, Chăm sóc khách hàng và các vị trí khác ở nhiều cấp độ (từ nhân viên đến quản lý).

Tìm kiếm, sàng lọc, và đánh giá ứng viên thông qua các kênh tuyển dụng phù hợp.

Quản lý quy trình tuyển dụng

Theo dõi và báo cáo tiến độ tuyển dụng hàng tuần, tháng, quý, năm.

Phân tích các chỉ số hiệu quả tuyển dụng (KPI), đánh giá trải nghiệm ứng viên và đề xuất giải pháp cải thiện.

Xây dựng và truyền thông văn hóa tuyển dụng

Xây dựng chiến lược thương hiệu tuyển dụng (Employer Branding) để thu hút và giữ chân ứng viên tiềm năng.

Quản lý và phát triển các kênh truyền thông tuyển dụng như website công ty, fanpage, và các kênh mạng xã hội khác.

Phối hợp với các phòng ban để thực hiện các chiến dịch truyền thông nội bộ nhằm thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Thiết kế, tổ chức và triển khai các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo đội ngũ nhân sự thấm nhuần giá trị cốt lõi và sứ mệnh của công ty.

Tham gia xây dựng các chính sách phúc lợi và chương trình gắn kết nhân viên để cải thiện trải nghiệm làm việc.

Đào tạo đội ngũ nhân sự mới về văn hóa doanh nghiệp, quy trình làm việc và các giá trị cốt lõi.

Các đầu mục phát sinh: Tính lương, quản lý hồ sơ nhân sự, hành chính ...

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Chuyên môn & kỹ năng

Có từ 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong truyền thông văn hóa tuyển dụng hoặc xây dựng văn hóa nội bộ doanh nghiệp, có kiến thức về đào tạo

Có kiến thức và triển khai tốt hoạt động tuyển dụng, đào tạo

Có tư duy triển khai công việc theo kế hoạch, báo cáo

Tính cẩn thận và bảo mật tốt

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và khai thác công cụ internet

Có khả năng chủ động, làm việc độc lập

Nắm vững quy định của nhà nước về Luật lao động và các Luật/Quy định khác có liên quan

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tối thiểu 10-12M/tháng (deal theo năng lực)

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo đúng luật lao động (BHXH, BHYT) và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Du lịch ít nhất 1 lần/năm.

Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày Lễ, Tết, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG

