Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG
- Hà Nội: Số 03
- TT7
- Khu Đô Thị Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Tuyển dụng nhân sự
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch tuyển dụng đảm bảo đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng và thời gian theo mục tiêu của công ty.
Tuyển dụng các vị trí thuộc khối Kinh doanh, Back Office, Hỗ trợ, Chăm sóc khách hàng và các vị trí khác ở nhiều cấp độ (từ nhân viên đến quản lý).
Tìm kiếm, sàng lọc, và đánh giá ứng viên thông qua các kênh tuyển dụng phù hợp.
Quản lý quy trình tuyển dụng
Theo dõi và báo cáo tiến độ tuyển dụng hàng tuần, tháng, quý, năm.
Phân tích các chỉ số hiệu quả tuyển dụng (KPI), đánh giá trải nghiệm ứng viên và đề xuất giải pháp cải thiện.
Xây dựng và truyền thông văn hóa tuyển dụng
Xây dựng chiến lược thương hiệu tuyển dụng (Employer Branding) để thu hút và giữ chân ứng viên tiềm năng.
Quản lý và phát triển các kênh truyền thông tuyển dụng như website công ty, fanpage, và các kênh mạng xã hội khác.
Phối hợp với các phòng ban để thực hiện các chiến dịch truyền thông nội bộ nhằm thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Thiết kế, tổ chức và triển khai các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo đội ngũ nhân sự thấm nhuần giá trị cốt lõi và sứ mệnh của công ty.
Tham gia xây dựng các chính sách phúc lợi và chương trình gắn kết nhân viên để cải thiện trải nghiệm làm việc.
Đào tạo đội ngũ nhân sự mới về văn hóa doanh nghiệp, quy trình làm việc và các giá trị cốt lõi.
Các đầu mục phát sinh: Tính lương, quản lý hồ sơ nhân sự, hành chính ...
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên môn & kỹ năng
Có từ 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong truyền thông văn hóa tuyển dụng hoặc xây dựng văn hóa nội bộ doanh nghiệp, có kiến thức về đào tạo
Có kiến thức và triển khai tốt hoạt động tuyển dụng, đào tạo
Có tư duy triển khai công việc theo kế hoạch, báo cáo
Tính cẩn thận và bảo mật tốt
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và khai thác công cụ internet
Có khả năng chủ động, làm việc độc lập
Nắm vững quy định của nhà nước về Luật lao động và các Luật/Quy định khác có liên quan
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo đúng luật lao động (BHXH, BHYT) và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Du lịch ít nhất 1 lần/năm.
Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày Lễ, Tết, sinh nhật,...
