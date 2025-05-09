Tuyển Cloud Engineer Yakjin Ho Chi Minh Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Yakjin Ho Chi Minh Company Limited
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà EMall, Lô J1.20b
- 21, đường số 7, KCX Tân Thuận, Tân Thuận Đông, Quận 7, TpHCM
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
• Process Analysis of knit Garment
• SMV calculation using GSD program
• Process analysis and SMV calculation of styles making in the sample room
• Can provide solution using tools, or suggest better way to improve SMV and optimize production process.
• Conduct time study and line balancing to improve efficiency.
• Other tasks as assigned.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Yakjin Ho Chi Minh Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì
