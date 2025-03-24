Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 57 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Full-time hoặc Part-time

Địa điểm: Làm việc tại văn phòng hoặc kết hợp làm việc từ xa theo yêu cầu công việc

Chụp ảnh, quay và dựng video cho các sự kiện, sản phẩm, dịch vụ của công ty

Biên tập video ngắn phục vụ các nền tảng Facebook, TikTok, Instagram, YouTube

Chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế đồ họa đơn giản theo phong cách thương hiệu

Viết bài quảng bá sản phẩm, sự kiện, chiến dịch marketing

Quản lý nội dung trên website, fanpage, email marketing

Sáng tạo caption, hashtag, nội dung tương tác phù hợp trên mạng xã hội

Phối hợp với team Marketing để lên ý tưởng nội dung sáng tạo

Kết hợp với bộ phận Kinh doanh, Thiết kế để đảm bảo nội dung hấp dẫn, đúng mục tiêu thương hiệu

Cập nhật xu hướng nội dung mới và đề xuất chiến lược phù hợp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm hoặc đam mê trong lĩnh vực sáng tạo nội dung

Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh/video (Photoshop, Premiere Pro, CapCut, Canva,...)

Hiểu biết về cách vận hành và thuật toán các nền tảng mạng xã hội

Kỹ năng viết nội dung sáng tạo, hấp dẫn

Chủ động, sáng tạo, có khả năng làm việc nhóm tốt

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thương mại điện tử, thể thao, giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Đối với Full-time: Lương cứng + Thưởng KPI, BHXH đầy đủ

Đối với Part-time: Lương theo giờ/buổi làm việc, linh hoạt thời gian

Cơ hội làm việc trong môi trường sáng tạo, trẻ trung

Được đào tạo và phát triển kỹ năng về sáng tạo nội dung, truyền thông

Hỗ trợ công cụ làm việc (máy ảnh, thiết bị quay dựng,... nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.