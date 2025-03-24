Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG
- Hà Nội: 57 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận
Hình thức làm việc: Full-time hoặc Part-time
Địa điểm: Làm việc tại văn phòng hoặc kết hợp làm việc từ xa theo yêu cầu công việc
Chụp ảnh, quay và dựng video cho các sự kiện, sản phẩm, dịch vụ của công ty
Biên tập video ngắn phục vụ các nền tảng Facebook, TikTok, Instagram, YouTube
Chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế đồ họa đơn giản theo phong cách thương hiệu
Viết bài quảng bá sản phẩm, sự kiện, chiến dịch marketing
Quản lý nội dung trên website, fanpage, email marketing
Sáng tạo caption, hashtag, nội dung tương tác phù hợp trên mạng xã hội
Phối hợp với team Marketing để lên ý tưởng nội dung sáng tạo
Kết hợp với bộ phận Kinh doanh, Thiết kế để đảm bảo nội dung hấp dẫn, đúng mục tiêu thương hiệu
Cập nhật xu hướng nội dung mới và đề xuất chiến lược phù hợp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh/video (Photoshop, Premiere Pro, CapCut, Canva,...)
Hiểu biết về cách vận hành và thuật toán các nền tảng mạng xã hội
Kỹ năng viết nội dung sáng tạo, hấp dẫn
Chủ động, sáng tạo, có khả năng làm việc nhóm tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thương mại điện tử, thể thao, giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì
Đối với Part-time: Lương theo giờ/buổi làm việc, linh hoạt thời gian
Cơ hội làm việc trong môi trường sáng tạo, trẻ trung
Được đào tạo và phát triển kỹ năng về sáng tạo nội dung, truyền thông
Hỗ trợ công cụ làm việc (máy ảnh, thiết bị quay dựng,... nếu cần)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
