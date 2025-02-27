Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Content Creator

Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11, HUD Tower, 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Tạo nội dung: Nghiên cứu, hình thành ý tưởng và viết bài cho các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, v.v.).
Quản lý nội dung: Lên lịch đăng bài, tương tác với cộng đồng, theo dõi và phân tích hiệu suất bài đăng.
Phát triển ý tưởng lớn và hình ảnh: Tham gia vào việc tạo ra các ý tưởng lớn, hình ảnh chính, viết khẩu hiệu, tagline và cung cấp định hướng chiến lược cho các chiến dịch marketing.
Hợp tác trong sản xuất: Làm việc chặt chẽ với đội ngũ thiết kế, sản xuất video và các đối tác bên ngoài để sản xuất hình ảnh, video, v.v.
Hỗ trợ quảng cáo trực tuyến và tổ chức sự kiện: Hỗ trợ trong quảng cáo trực tuyến, tổ chức sự kiện và các hoạt động sản xuất.
Báo cáo: Báo cáo kết quả theo yêu cầu của cấp trên.
Hoàn thành các nhiệm vụ bổ sung được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vai trò tương tự hoặc trong lĩnh vực tạo nội dung.
Kỹ năng viết tốt với khả năng tạo ra nội dung đa dạng (bài viết, hình ảnh, video).
Kiến thức về các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, v.v.).
Kỹ năng làm việc nhóm tốt và khả năng thích ứng với môi trường làm việc nhanh chóng, áp lực cao.
Kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt là trong việc trình bày ý tưởng sáng tạo.
Thành thạo trong các công cụ chỉnh sửa hình ảnh và video dựa trên AI.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 5,000,000 đến 6,000,000 VND mỗi tháng.
Thưởng Tết và thưởng dự án tùy thuộc vào KPIs.
Chuyến đi công ty và Tiệc Tất Niên hàng năm.
12 ngày nghỉ phép hàng năm và các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Cơ hội làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo.
Đội ngũ đam mê và hỗ trợ.
Cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 164 Phố Kim Hoa, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

